Опрос: 40% петербуржцев планирует сменить работу

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Исследование аналитиков показало, что 40% петербуржцев планирует сменить работу, а 20% - поменять профессию из-за негативного влияния трудовой деятельности на здоровье.
Отмечается, что более половины жителей Санкт-Петербурга заявили о том, что работа негативно влияет на их здоровье.
При этом, граждане по-разному решают проблему поправки своего здоровья. Как передаёт «Петербургский дневник», 63% берут отпуск, а также принимают БАДы, витамины, лекарства, занимаются спортом и регулярно проходят диспансеризацию.
А исследования «Авито Работы» показало, что у трети российских компаний (32%) в планах делегировать искусственному интеллекту некоторые процессы, чтобы переключить сотрудников на те направления, которые требуют творческого подхода и эмпатии, в течение ближайших 5 лет. При этом примерно столько же организаций (35%) пока не видят в этом необходимости.
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При этом, граждане по-разному решают проблему поправки своего здоровья. Как передаёт «Петербургский дневник», 63% берут отпуск, а также принимают БАДы, витамины, лекарства, занимаются спортом и регулярно проходят диспансеризацию.
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Мелисса Тимофеева