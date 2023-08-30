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Опрос: 40% петербуржцев не чувствуют серьёзных финансовых изменений из-за кредитов

30 августа 2023, 19:04
Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Опрос издания «Петербургский дневник» совместно с «Единой картой петербуржца» показал, что 40% жителей города не чувствуют изменений в финансовом плане из-за взятых кредитов.
При этом, 28% петербуржцев начали незначительно ограничивать свои траты из-за приобретённого кредита, 29% сообщили, что изменения в планировании бюджета у них достаточно серьезные из-за кредитной нагрузки.

Как передаёт «Петербургский дневник», 14% респондентов совсем не ограничивают себя в расходах из-за выплаты кредита или кредитов.


До этого сообщалось, что порядка половины россиян поддержали идею введения в школьную программу «Семьеведения». Так, 47% выступили за введение нового предмета, 34% выразили нейтральную позицию, а 19% высказались против «Семьеведения».

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#санкт-петербург
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В школах России хотят массово устанавливать фандоматы
В российских школах предложили устанавливать фандоматы для раздельного сбора мусора
31 августа 2023, 06:08

Фото: МинЖКХ МО

Появилась инициатива о массовой установке в российских школах фандоматов для систематического раздельного сбора мусора, пишет издание «Известия». Учащиеся смогут получать деньги или баллы за сдачу различных видов упаковки, которые потом смогут использовать для оплаты путешествий и обедов.
Фандоматы представляют собой не только важное инфраструктурное решение и ключевой шаг по созданию замкнутой экономической системы, но и средство для экологического образования, которое способствует формированию ответственного отношения к окружающей среде.

Дети будут иметь возможность сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и стекла, получая за это вознаграждение, подробно пояснил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Опыт установки фандоматов уже был успешно реализован в регионах Подмосковья, Татарстана и Башкортостана. За два года с помощью этих автоматов удалось собрать более 25 тонн вторичных материалов. Идея предложения Российского экологического оператора уже была направлена в Министерство просвещения, а также получила поддержку в Министерстве природных ресурсов и экологии.

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#подмосковье
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#денис буцаев
#отношения
#фандоматы
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В Госдуме предложили наказывать за помощь в уклонении от военной службы
Депутат ГД Сухарев предложил ввести уголовное наказание для помощников уклонистов от армии
31 августа 2023, 06:03

Фото: IStock/scaliger

Инциатива о введении уголовного наказания для лиц, поддерживающих россиян в уклонении от военной службы, была представлена в Государственной Думе, пишет RT со ссылкой на депутата Ивана Сухарева.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности дополнения статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации в части установления ответственности для граждан и должностных лиц, содействующих уклонению граждан от военной или альтернативной гражданской службы, если у них нет законных оснований для освобождения от службы», — подчеркнул Иван Сухарев.
Согласно словам депутата Государственной Думы, на данный момент статья не предусматривает наказания для лиц, оказывающих помощь в уклонении от службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Внесение данной поправки связано с усилением попыток уклонения от воинской службы после начала специальной операции на Украине и повышения верхнего возрастного предела призыва до 30 лет.

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#поправки
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СМИ: Мошенники разработали новую схему с SIM-картами
«Известия»: Мошенники разработали новую схему с SIM-картами
31 августа 2023, 05:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Мошенники разработали новую схему для хищения средств, когда человеку звонят якобы из «Билайна» или МТС и предупреждают, что у абонента истек срок SIM-карты. Об этом сообщают «Известия».
Для того чтобы продлить SIM-карту, злоумышленники просят указать код из сообщения.

После этого они мошенники делают переадресацию SMS и звонков на другой номер, и в результате получают возможность проникнуть в онлайн-банк жертвы, на портал госуслуг, в социальные сети, почту и мессенджеры.

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#мошенники
#банк
#социальные сети
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#онлайн
#мессенджеры
#рф
#жертвы
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В ЛДПР предложили ввести ежегодную выплату на школьника в размере прожиточного минимума
31 августа 2023, 02:29

Фото: iStock/Smederevac

Депутаты Госдумы от ЛДПР совместно с сенаторами Вадимом Деньгиным и Еленой Афанасьевой внесли законопроект, предусматривающий ежегодную единовременную выплату на каждого российского школьника в связи с началом учебного года. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
В законопроекте отмечается, что у семей зачастую нет возможности приобрести за собственный счет все необходимые школьные принадлежности, особенно если в семьи сразу несколько детей школьников.

«В целях поддержки российских семей предусматривается предоставление одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), обучающегося ребенка, права на получение ежегодной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума на детей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Безработица в России в июле побила свой исторический минимум

Опрос: 40% петербуржцев не чувствуют серьёзных финансовых изменений из-за кредитов

#выплаты
#семьи
#школьники
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Юрист Свечникова рассказала о новых правилах торговли спиртным в России
Юрист Свечникова заявила, что бары обяжут подавать данные о продаже спиртного в ЕГАИС
31 августа 2023, 01:54

Фото: iStock/Vicky Gosselin

В России рестораны и бары наравне с магазинами обяжут в ЕГАИС информацию о розничной продаже алкоголя. Это позволит вывести из тени оборот спиртного, пишет «Прайм» со ссылкой на юриста Наталью Свечникову.
В частности, нововведения коснутся крепкого алкоголя. В Единую государственную автоматизированную информационную систему будут вноситься данные об объемах розничных продаж. Рестораны в свою очередь должны будут предоставлять полную информацию о продажах крепкого спиртного.

Юрист отметила, что при продаже для упрощения передачи данных будут использовать специальные QR-коды. За непредоставление требуемой  информации будет установлена административная ответственность, подчеркнула Свечникова. По ее словам, штраф может достигать 200 тыс. руб.

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#алкоголь
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#рестораны
#запрет
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Безработица в России в июле побила свой исторический минимум
30 августа 2023, 21:22

Фото: iStock/pcess609

В июле 2023 года безработица в России побила свой исторический минимум и составила всего 3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«В июле 2023 года 2,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2023 года составил 3%», - говорится в материале.

В июне текущего года также был зафиксирован предыдущий минимум безработных граждан - 3,1%. Таким образом, в июне в России было 2,351 миллиона безработных людей, а в июле их стало 2,276 миллиона.

Отмечается, что безработными считаются те граждане, которые на момент исследования нуждались в работе, искали ее и были готовы оперативно к ней приступить. При этом численность работающих россиян от 15 лет и старше в июле текущего года составила 76,3 миллиона человек.

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#московская область
#подмосковье
#работа
#человек
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В российских школах предложили ввести новый предмет
Историк Корнилов предложил создать предмет «Великая Отечественная война»
30 августа 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Историк Владимир Корнилов выступил с инициативой создать в школе новый предмет, посвящённый Великой Отечественной войне.
«Речь пойдёт не только об истории тех событий с проведением очевидных параллелей с сегодняшним днем. Ведь Великая Отечественная война намного больше, чем просто даты сражений! Она породила целый культурный пласт, включающий литературу, песни, театр и кино! Будут подробно перечислены подвиги наших дедов, а также освещена история возникновения «Бессмертного полка». Надо смотреть на этот важный период нашей истории обширно и подавать его школьникам глобально!» — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Корнилов.

Он также выразил уверенность в том, что такой школьный предмет способствует патриотическому воспитанию молодёжи.

Специалист подчеркнул, что в старых учебниках истории очень мало внимания уделялось такому важному периоду нашей истории, как Великая Отечественная война.

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#история
#великая отечественная школа
#образование
#уроки
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«Белавиа» принудительно отключают от западных сервисов бронирования
30 августа 2023, 19:19

Фото: iStock/frentusha

Авиакомпанию «Белавиа» принудительно отключают от западных сервисов бронирования. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее выяснилось, что «Белавиа» перейдет на российскую систему бронирования «Леонардо». Сообщается, что с 20:00 1 сентября 2023 года в офисах продаж авиакомпании и агентов, на сайте, а также в мобильном приложении «Белавиа» будут временно недоступны любые виды услуг, связанные с авиабилетами. 

Напомним, авиакомпания «Белавиа» получила право выполнять техническое обслуживание самолетов российских авиаперевозчиков. 

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#самолёты
#авиакомпания
#авиакомпании
#расследование
#право
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Автоэксперт Багдасаров допустил дефицита автосервисов в мегаполисах
30 августа 2023, 19:14

Фото: istockphoto.com/Jovanmandic

Редактор МИЦ «Известия», автоэксперт Евгений Багдасаров заявил, что из-за большого спроса на строительство лофтов и домов в российских мегаполисах возможен дефицит автосервисов.
«Это возможно, поскольку промышленные, старые заводские здания переделывают в апартаменты или офисы, гаражи сносят, и автосервисам остается все меньше места. В Союзе автосервисов об этом говорят. Многие владельцы автосервисов жалуются, что им нужно переезжать по несколько раз в год, так как многие из них арендуют площади для ремонта авто», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Багдасаров.

При этом он отметил, что в регионах ситуация в этом плане проще, поскольку в более мелких населённых пунктах нет такого большого спроса на строительство недвижимости, и места для автосервисов там больше.

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#город
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