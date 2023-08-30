Опрос: 40% петербуржцев не чувствуют серьёзных финансовых изменений из-за кредитов

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Опрос издания «Петербургский дневник» совместно с «Единой картой петербуржца» показал, что 40% жителей города не чувствуют изменений в финансовом плане из-за взятых кредитов.
При этом, 28% петербуржцев начали незначительно ограничивать свои траты из-за приобретённого кредита, 29% сообщили, что изменения в планировании бюджета у них достаточно серьезные из-за кредитной нагрузки.
Как передаёт «Петербургский дневник», 14% респондентов совсем не ограничивают себя в расходах из-за выплаты кредита или кредитов.
До этого сообщалось, что порядка половины россиян поддержали идею введения в школьную программу «Семьеведения». Так, 47% выступили за введение нового предмета, 34% выразили нейтральную позицию, а 19% высказались против «Семьеведения».
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Мелисса Тимофеева