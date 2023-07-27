Опрос: Более половины россиян не готовы руководить коллективом

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Те, кто хотел бы занять место начальника, рассказали, какие изменения они ввели бы в работе. 54% опрошенных провели бы чёткое распределение обязанностей сотрудников, 42% хотят ввести премии для работников, а 40% наладили бы дисциплины.
В опросе приняли участие 2,9 тыс. человек в возрасте от 18 лет из всех регионов России.
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