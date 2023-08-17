Опрос: Более половины россиян считают свою страну лучшей в мире

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Таких респондентов 57%, что на 5% превышает показатели предыдущих пяти лет. Однако есть и противоположное мнение, которого придерживается 32% участников опроса. А почти половина (47%) считают, если бы люди в других странах были похожи на русских, мир стал бы лучше.
Кроме того, опрашиваемых спросили, нужно ли отстаивать свою страну, даже если она не права. 40% положительно ответили на этот вопрос, а 15% заявили, что «совершенно согласны» с данным высказыванием.
Опрос проводился 13 августа 2023 года. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте не младше 18 лет.
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