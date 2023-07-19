Опрос: больше 30% россиян не общаются с коллегами вне работы

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Также из опрошенных мужчин 66% регулярно или время от времени проводят свободное время с коллегами, в то время как у женщин такие ответы дали 59% опрошенных. Анализ по разным сферам также выявил, что представители автомобильного бизнеса, маркетинга и рекламы, медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости, управления персоналом, а также сферы фитнеса и салонов красоты являются наиболее общительными с коллегами после работы.
Увеличить времяпровождения с коллегами больше всего хотели бы работники банковской сферы, торговли, фитнеса и салонов красоты. Отношения между коллегами на работе для большинства российских специалистов определяются взаимным уважением. Такой ответ выбрали 67% респондентов, ещё 59% назвали основным в общении взаимопомощь, 55% выбрали чувство юмора, коммуникабельность важна для 53% опрошенных.
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