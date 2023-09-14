Опрос: больше 70% россиян никогда не просили компенсацию за переработки

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Как рассказал директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков, не интересовались порядком оплаты сверхурочных часов 43% россиян. Он напомнил, что все работники в России могут требовать за переработку повышенную оплату или внеочередной выходной. Это будет обязательный отгул, который предусмотрен в случаях переработки, согласно Трудовому кодексу.
«Сегодня знание о трудовом праве распространяется и применяется работодателями все больше, так как компании стремятся к обеспечению комфорта и сохранению баланса между работой и личной жизнью сотрудников. Предполагается, что с порядком оплаты сверхурочных часов сотрудник должен ознакомиться самостоятельно, он прописан в Трудовом кодексе, но также у каждого работающего россиянина есть возможность обсудить подробности данной процедуры с HR-отделом», — рассказал он.Также опрос показал, что 73% россиян никогда не пользовались правом на получение доплаты за сверхурочную работу. Треть опрошенных россиян знает о возможности выплаты за дополнительные отработанные часы, но она им ни разу не пригодилась. Меньше всего перерабатывают жители Казани (38%), Москвы (35%), Воронежа (34%) и Екатеринбурга (34%). В разрезе отдельных сфер реже работают сверхурочно работники страхования (37%), банкинга (36%), строительства (35%) и торговли (35%).
В то же время 35% опрошенных не знают о компенсации сверхурочных часов, интересуются этим вопросом. Оставшиеся 7% не осведомлены об этой информации и не хотят её узнавать.
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