Опрос: больше 70% россиян никогда не просили компенсацию за переработки

На выезде из Пироговки на Олимпийском проспекте в Мытищах временно изменилась схема движения.

Схема движения изменена для оптимизации движения транспорта в Москву, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Олимпийском проспекте закрыли одну полосу движения по направлению от улицы Сохвозной до кругового пересечения с Волковским шоссе, также закрыт выезд с Пироговского шоссе на круговое движение. Ограничения продлятся до 21 сентября.

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