Опрос: Большинство петербуржцев используют такси несколько раз в год

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Опрос совместного проекта «Петербургского дневника» и «Единой карты петербуржца» продемонстрировал, что более половины петербуржцев пользуются услугами такси несколько раз в год.
До этого Опросы «Ситидрайв» и А2:Reseach показали, что большинство россиян с водительскими правами не хотят покупать личный автомобиль, а те, у кого он уже есть, готовы найти альтернативу. Так, лишь 8% респондентов, имеющих водительские права, собираются купить автомобиль. Остальные объяснили, что не планируют этого делать из-за отсутствия времени на содержание (37%), высокой стоимости самого тс и его комплектующих (20%), проблем с поиском парковочных мест (12%).
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