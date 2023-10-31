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Опрос: Большинство россиян испытывают проблемы с эмоциональным перееданием

31 октября 2023, 17:28
Фото: istockphoto.com/Doucefleur

Фото: istockphoto.com/Doucefleur

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 57% россиян испытывают проблемы с эмоциональным перееданием.
При этом, 28% респондентов признались, что используют еду в борьбе со стрессом.

Как передаёт Газета.ру, 20% россиян снижают уровень тревоги с помощью заедания, 18% снижают с помощью пищи напряжение и усталость, 14% — спасаются от скуки, 11% — от неуверенности в себе. Кроме этого, вкусные блюда помогают людям справится с такими состояниями, как обида, грусть, волнение, радость и стыд.


Интересно, что большинство граждан нашей страны отметили, что причиной их негативного эмоционального состояния, которое требует заедания, становится работа.

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В центр отбора на службу по контракту в Балашихе поступила техника для обучения
31 октября 2023, 17:11

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Балашихинский центр отбора на службу поступила техника для обучения бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной Думы
«Благодаря поступившей технике, будущие бойцы смогут отработать необходимые навыки на практике.  Всё обучение в центре проходит под присмотром опытных инструкторов и, что особенно важно – все тренировки максимально приближены к реальности», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Стоит отметить, что почти 8 тысяч человек обратились в центр отбора с момента его открытия.

«Для участников СВО и их семей, в частности, предусмотрены такие меры, как кредитные каникулы, специальная квота при поступлении детей в вузы, садик без очереди и бесплатное питание в школах<…>», – отметил депутат.

Кроме этого, бойцы, которые ушли служить по контракту, будут получать льготы и компенсации.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77. 

О выплатах и льготах можно прочитать по ссылке. Записаться на службу по контракту можно в разделе «Военная служба по контракту» на портале госуслуг.

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Польша уведомила Украину о возможной блокировке КПП до конца года
Польша уведомила Украину о возможной блокировке КПП Краковец-Корчева
31 октября 2023, 16:54

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Польша направила Украине сообщение о возможном закрытии контрольно-пропускного пункта с 3 ноября и до конца года. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Он сообщил, что на КПП «Краковец-Корчева» может произойти забастовка перевозчиков, которые будут требовать улучшения своей работы, а также будут выступать против украинских перевозчиков, в которых они видят прямых конкурентов. В связи с этим, КПП будет заблокирован.

Демченко уточнил, что в настоящее время Украина ждёт от Польши конкретных разъяснений о том, что может происходить на границе, чтобы заранее предупредить перевозчиков, планирующих свой путь через этот КПП.

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#польша
#украина
#граница
#перевозки
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Всероссийский экологический диктант пройдёт в России с 9 по 26 ноября
31 октября 2023, 16:17

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

С 9 по 26 ноября пройдёт пятый юбилейный Всероссийский экологический диктант, традиционно приуроченный ко Всемирному дню рециклинга отходов. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Экодиктант проводится ежегодно и направлен на популяризацию знаний об экологии среди россиян и жителей других стран. Повышение экологической грамотности позволит избежать нанесения вреда природе. 

В прошлом году в Экодиктанте приняли участие жители 89 субъектов России и 173 зарубежных стран. Общее количество участников превысило четыре миллиона. Выполнить задания можно было как в онлайн-формате, так и на офлайн-площадках, число которых составило 3916. 

В этом году ожидается значительное увеличение количества участников и площадок для проведения экологического диктанта за счёт жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

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#экология
#диктант
#россия
#мероприятия
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В Совбезе рассказали о последствиях недостаточного финансирования науки
Патрушев: недостаток финансирования науки приведёт к утечке информации за рубеж
31 октября 2023, 16:03

Фото: iStock/Vladimir Borovic

Российские учёные вынуждены искать зарубежных спонсоров, поскольку в России их недостаточно финансируют, что влечёт за собой серьёзные проблемы для всей страны. Об этом в ходе совещания в Томске заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он предупредил, что недостаточная материальная и финансовая поддержка российских учёных приведёт к тому, что они начнут больше сотрудничать с иностранными контрагентами. Это, в свою очередь, может привести к утечке важной научно-технической информации в другие государства. 

В качестве подкрепления своих слов, Патрушев привёл в пример Сибирь. По его словам, на территориях сибирских населённых пунктов не вводятся в хозяйственный оборот новейшие разработки, которые были получены с использованием средств из госбюджета России. 

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#наука
#россия
#финансирование
#разработки
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Физик Сазанов: «Применение нейросетей будет приводить к научным открытиям»
31 октября 2023, 15:49

Фото: istockphoto.com/peshkov

Доктор физико-математических наук декан факультета космических исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, завкафедрой математического моделирования в космических исследованиях Василий Сазанов заявил, что нейросети в современной науке способствуют новым открытиям.
Он также спрогнозировал рост роли искусственного интеллекта в науке.

«Мы уже вступили в ту эпоху, когда количество информации в мире удваивается каждые два месяца, а только со спутников дистанционного зондирования ежедневно сбрасывается более 100 Тбайт новых данных. Обрабатывать такие объёмы вручную нереально, поэтому разные вычислительные средства и методы, в том числе и на основе ИИ, очень важны, без них уже невозможно обойтись. И разумеется, применение нейросетей ещё не раз будет приводить к научным открытиям», — прокомментировал в беседе с RT Сазанов.

Вместе с тем, он отметил, что полностью полагаться на искусственный интеллект преждевременно, поскольку его алгоритмы всё ещё не способны делать точные математические вычисления.

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#искусственный интеллект
#ии
#наука
#ученые
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Психолог Клюваева: Расписание – основа психологической стабильности ребёнка
31 октября 2023, 15:22

Фото: istockphoto.com/ipolonina

Детский психолог Светлана Клюваева заявила, что для того, чтобы легче адаптироваться к учёбе после каникул, необходимо постоянно придерживаться определённого расписания и распорядка дня.
«Родителям надо помогать соблюдать режим дня, не ложиться очень поздно, вставать тоже не очень поздно. Вообще, чем упорядоченнее жизнь ребёнка, чем она больше связана с расписаниями, тем она легче. Это основа для психической стабильности», — поделилась в беседе с RT Клюваева.

Ранее психолог Анастасия Екушевская заявила, что пик умственной активности у подростков начинается в 11-12 часов дня. Именно поэтому, по её словам, подросткам так тяжело учится с 8 утра. При этом, детям младшего возраста утренние занятия даются легче.

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#режим
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#каникулы
#дети
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Депутат Фёдоров: Надо запретить иностранцам доли в управляющих СМИ компаниях
31 октября 2023, 15:15

Фото: istockphoto.com/ALotOfPeople

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой запретить иностранцам из недружественных стран иметь доли или акции в компаниях, управляющих СМИ.
При этом подчёркивается, что ограничения, касающиеся права иностранцев из недружественных стран иметь доли или акции компаний в настоящее время равны тем ограничениям, которые имеют граждане стран, у которых у России дружественные отношения.

«В этой связи прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон «О средствах массовой информации» в части введения нормы, запрещающей представителям недружественных стран владеть какой-либо долей в российских юридических лицах — участниках учредителя СМИ», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

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#права
#сми
#ограничения
#акции
#бизнес
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«Нарядил ребенка в костюм кровавого диктатора»: В Крыму осудили Блинкена
Шеремет: Блинкен не беспокоится о психике сына, наряжая его в костюм Зеленского
31 октября 2023, 15:14

Фото: iStock/nikkusha

Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершенно не беспокоится о психике своих детей, наряжая их в костюмы кровавых диктаторов, об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
«Блинкен устроил клоунаду, показав себя отцом, который не беспокоится о психике своего собственного ребенка, раз решил одеть его в образ кровавого диктатора. Хотя с другой стороны, Зеленский стал похлеще всякого монстра для американского народа, взяв на вооружение главный лозунг Хэллоуина: «кошелек или жизнь», - прокомментировал ситуацию Шеремет. 

Ранее в Sky News сообщили, что Блинкен нарядил своих маленьких детей в необычные костюмы Зеленского и Украины и привел в Белый дом просить подарки у президента США Джо Байдена. В социальных сетях распространилось видео, где дочь госсекретаря одета в наряд цвета флага Украины — синее платье и желтый платок. А сын Блинкена наряжен в костюм цвета хаки, очень похожий на наряд Владимира Зеленского, в котором он регулярно появляется на публике.

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В Коломне пройдет Всероссийский конкурс профессионального мастерства
31 октября 2023, 14:47

Фото: istockphoto /Yury Karamanenko

В Коломне пройдет Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Российской Федерации.
Конкурс проводится министерством транспорта Российской Федерации с 1 по ноября.

В рамках конкурса водители покажут свои профессиональные навыки и и знания о вождении и правилах управления трамвая.

Конкурс направлен на популяризацию профессии водителя трамвая, а также повышение квалификации уже ​действующих водителей.

Кроме этого, награждение победителей пройдет в торжественной обстановке в ДК «Коломна».

Стоит отметить, что для всех участников конкурса будет организована экскурсионная программа по достопримечательностям городского округа Коломна. 

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