Опрос: Большинство россиян испытывают проблемы с эмоциональным перееданием

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Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 57% россиян испытывают проблемы с эмоциональным перееданием.
При этом, 28% респондентов признались, что используют еду в борьбе со стрессом.
Как передаёт Газета.ру, 20% россиян снижают уровень тревоги с помощью заедания, 18% снижают с помощью пищи напряжение и усталость, 14% — спасаются от скуки, 11% — от неуверенности в себе. Кроме этого, вкусные блюда помогают людям справится с такими состояниями, как обида, грусть, волнение, радость и стыд.
Интересно, что большинство граждан нашей страны отметили, что причиной их негативного эмоционального состояния, которое требует заедания, становится работа.
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Как передаёт Газета.ру, 20% россиян снижают уровень тревоги с помощью заедания, 18% снижают с помощью пищи напряжение и усталость, 14% — спасаются от скуки, 11% — от неуверенности в себе. Кроме этого, вкусные блюда помогают людям справится с такими состояниями, как обида, грусть, волнение, радость и стыд.
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Мелисса Тимофеева