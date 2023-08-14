Опрос: Большинство россиян не хотят работать с родственниками

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Как передаёт RT, из недостатков работы с родственниками 34% участников опроса отнесли вероятную халатность последних по отношению к делу, 28% — много поводов для ссор в работе с родственниками, 26% считают, что на работе решаются не рабочие вопросы, а семейные.
Всего в исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.
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