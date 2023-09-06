Опрос: Большинство россиян откладывают деньги для покупки мебели

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«Мы фиксируем нарастающий интерес россиян к покупке мебели и товаров для дома в кредит или с использованием рассрочки, поскольку это позволяет минимизировать финансовую нагрузку и плавно распределить расходы на обустройство дома во времени», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов.
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