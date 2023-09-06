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Опрос: Большинство россиян откладывают деньги для покупки мебели

06 сентября 2023, 18:31
Фото: istockphoto.com/rep0rter

Фото: istockphoto.com/rep0rter

Опроса мебельной компании Mr.Doors показал, что 60% россиян откладывает деньги для того, чтобы приобрести мебель.

При этом, 27% заявили, что берут кредит для покупки мебели, 13% использую частично свои имеющиеся средства, частично привлекают финансовые инструменты для этих целей.

«Мы фиксируем нарастающий интерес россиян к покупке мебели и товаров для дома в кредит или с использованием рассрочки, поскольку это позволяет минимизировать финансовую нагрузку и плавно распределить расходы на обустройство дома во времени», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов.

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#россияне
#мебель
#опрос
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Россияне стали больше тратить на походы в кинотеатры
06 сентября 2023, 18:41

Фото: istockphoto.com/batuhan toker

Аналитики банка «Русский стандарт» установили, что расходы россиян на походы в кинотеатры за год выросли на 68,16%.
Так, средний чек одной покупки в кинотеатрах, включая билеты и перекус во время фильма, минувшим летом составил 861 руб., в том время как год назад этот показатель ровнялся 512 руб.

«Средний чек одной покупки в кинотеатрах — сюда входит покупка и билета, и традиционного перекуса для кинопросмотра: попкорн, напитки, комбо-наборы — летом текущего года составил 861 руб. Летом 2022 года он был 512 руб.», — приводит NEWS.ru комментарии аналитиков.

Кроме это, россияне стали больше средств тратить и на посещение парков аттракционов, цирков и аквапарков. А самыми популярными видами отдыха у граждан минувшим летом стали спорт и танцы.

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#опрос
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#россияне
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Глава Каширы Шувалов обсудил с жителями ЖКХ и благоустройство
06 сентября 2023, 18:39

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов принял жителей в администрации муниципалитета и в приёмной местного отделения партии «Единая Россия». Большая часть проблем касалась тем ЖКХ, ремонта, благоустройства, земельных и имущественных вопросов.
«Учтём замечания жительницы Каширы-2 по поводу доработки отдельных элементов комплексного благоустройства, проведённого во дворе дома по улице Новокаширской. Это касается приведения в порядок прилегающей территории, где необходим подвоз грунта», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.
Глава муниципалитета также поручил профильным службам подумать о обустройстве тротуара в районе школы на станции Кашира и по результатам обследования составить акт на опиловку деревьев.

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#михаил шувалов
#кашира
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#жкх
#благоустройство
#московская область
#подмосковье
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Патриарх Кирилл предложил перенести дату празднования Дня города Москвы
06 сентября 2023, 18:31

Фото: iStock/yulenochekk

Москва стала столицей после того, как в XIV веке митрополит Киевский, Московский и всея Руси Пётр перенёс свою кафедру в Москву, поэтому День города стоит отмечать 6 сентября, в день памяти святителя Петра. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По словам патриарха, перенесение кафедры в Москву стало знаменательным событием, без которого Москва никогда не стала бы столицей.

Патриарх Кирилл отметил, что Юрий Долгорукий также сыграл немаловажную роль в возвышении Москвы, однако без предначертания Петра ничего бы не вышло.

В связи с этим, предстоятель Русской церкви предложил перенести празднование Дня города Москвы с первой или второй субботы сентября на точную дату – 6 сентября. Также он заявил о важности передачи молодым поколениям знаний об истории столицы.

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#праздник
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Всероссийский молодёжный конкурс продолжает приём заявок
06 сентября 2023, 18:29

Фото: istockphoto / Ridofranz

Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты 2 сезон» продолжает приём заявок.

Победителям конкурса будут предоставлены гранты до 1 000 000 рублей для реализации проекта, направленного на вовлечение молодёжи в активную социальную практику, в том числе на развитие творческих способностей, повышение её гражданской активности и раскрытие потенциала молодежи в интересах страны.

Конкурс проходит в 18 номинациях.

Ознакомиться с условиями участия, узнать подробности конкурса и оставить заявку на участие можно на сайте. 

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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Всероссийский классный час «RuCode. Искусственный интеллект» пройдет с 11 по 22 сентября.

В Москве состоится молодёжный форум «Наследие».

На старт экстремального забега в Зарайске вышли более 700 детей.
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#страны
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#развитие
#учёба
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Садист и насильник задержан в Ленобласти через 30 лет после преступления
06 сентября 2023, 18:18

Фото: istockphoto/zoka74

В Гатчинском районе Ленинградской области задержан мужчина, 30 лет назад совершивший зверское преступление. Убийцей, садистом и насильником оказался уроженец Азербайджана по имени Ариф.
В середине мая 1993 года 25-летний на тот момент мигрант вместе с подельником, личность которого пока не установлена, заманили  двух девушек в машину и вывезли из Питера под Гатчину. Одну из них изнасиловали и зарезали. Ее тело было обнаружено в 30 метрах от шоссе Никольское - Шпаньково, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Вторую несколько раз ударили ножом в шею, а затем подожгли. Девушка чудом выжила.

После этого, уже в нулевых, у Арифа были две судимости за наркотики. Одна условная, по второй он отбывал реальный срок. В настоящее время мужчина задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Интересно, что обвинять его будут еще по советскому уголовному кодексу, так как УК РФ вступил в силу только в 1997 году, а во время совершения преступлений действовал еще УК РСФСР.

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#рф
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Россиянам рассказали, как защититься от психологических манипуляций
Психолог Багрова: Лучшая защита – развитый эмоциональный интеллект
06 сентября 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/Liubomyr Vorona

Психолог Московского городского открытого колледжа Илона Багрова рассказал, что защититься от психологических манипуляций можно с помощью развития эмоционального интеллекта.
Она пояснила, что эмоциональный интеллект предполагает умение понимать и контролировать свои эмоции, а также улавливать эмоциональные сигналы окружающих.

Также она рекомендовала отказаться от чрезмерного и необоснованного чувства вины, на котором строятся многие манипулятивные схемы.

«Когда вы осознаете свои чувства, вам становится легче отличить манипулятивные приёмы и устоять перед ними. Будьте бдительны к признакам манипуляции. Это могут быть чрезмерные комплименты, критика с целью унижения, игнорирование чувств другого человека, использование вины или обвинения и т.д. Будьте особенно осторожны, если ваши действия или решения пытаются контролировать или ограничивать», — отметила в беседе с Газета.ру Богрова.

Она также подчеркнула важность умения говорить «нет» и защитить свои личные границы для защиты от манипулятивных действий другого.

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#психолог
#советы
#эмоции
#отношения
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В Подмосковье построят новый склад декораций киностудии «Звезда»
06 сентября 2023, 17:55

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект нового склада декораций на территории кинотелевизионного комплекса «ГЛАВКИНО» в городском округе Красногорск.

Новый склад декораций планируют построить для съёмок шоу и кино, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Застройщиком проекта выступает ООО «Киностудия «Звезда», киностудии предстоит получить разрешение на строительство.

Площадь объекта составит до 1,5 тысяч кв. метров. Объект предназначен для сдачи в аренду под хранение реквизита и декораций. Согласно проекту, в здании разместят систему стеллажей для хранения реквизита, а также системы пожаротушения и видеонаблюдения.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#центр содействия строительству
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В центре Москвы выросли цены на аренду жилья перед учебным годом
06 сентября 2023, 17:50

Фото: istockphoto.com/Davizro

Исследование сервиса «Яндекс Аренда» продемонстрировало, что стоимость на аренду недвижимости в центре столицы выросли на 21% перед началом учебного года.
Так, наибольший рост цен зафиксирован в Басманном районе Москвы. Это может быть связано с тем, что в этом районе расположены корпуса «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ), Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана и других университетов.

Стоимость аренды увеличилась и в районе Проспекта Вернадского рядом с Московским государственным институтом международных отношений, а также около главного кампуса Московского государственного университета в Раменках.

«Замоскворечье, где находятся кампусы РЭУ Плеханова, Московский физико-технический институт и НИУ ВШЭ, — один из немногих районов, где стоимость студий и однокомнатных квартир не изменилась. А в Тропарево-Никулино, где обучается большая часть студентов Российской академии народного хозяйства и Российского технологического университета, одни из самых дешёвых квартир», — приводит Газета.ру комментарий пресс-службы сервиса.

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#аренда
#жильё
#сезон
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Журналист Невзоров* просит суд снять арест с его имущества
06 сентября 2023, 17:37

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Журналист Александр Невзоров*, ранее заочно приговоренный к восьми годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии, обратился в суд с просьбой снять арест с его имущества.
Об этом рассказала пресс-секретарь Басманного районного суда города Москвы Анастасия Горбунова. Она также сообщила, что ходатайство журналиста о снятии обеспечительного ареста с его имущества будет рассмотрено в общем порядке 27 сентября, передает Агентство городских новостей «Москва».

В марте 2022 года Следственный комитет РФ  возбудил против Невзорова* уголовное дело за распространение фейковой информации о действиях Вооруженных Сил России во время спецоперации на Украине. Как установило следствие, он опубликовал заведомо ложную информацию об обстреле роддома в Мариуполе. Его объявили  в розыск, так как журналист покинул Россию до возбуждения уголовного дела. Басманный районный суд Москвы заочно приговорил его к лишению свободы сроком на  восемь лет с отбыванием в колонии общего режима. В рамках  уголовного дела был арестован принадлежащий Невзорову* земельный участок в Санкт-Петербурге.

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* - признан в РФ иноагентом
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