Опрос: Большинство россиян считают, что в семье не должно быть главы

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Доля же тех, кто считает, что семье необходим глава, за последние 15 лет снизилась в два раза.
«Консенсусная модель, подразумевающая отсутствие главы семьи, находит у россиян всё больше поддержки. <…> Сейчас 68% полагают, что можно обойтись без главы семьи: важные решения должны приниматься совместно, а мелкие — в соответствии с существующим разделением обязанностей», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы ВЦИОМ.
Отмечается, что исследование проводилось методом телефонном опроса, в нём приняло участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет.
Ранее опрос ФОМ показал, что за последнее время 45% россиян посчитали наиболее важными событиями ход боевых действий в зоне спецоперации. Так, социологическое агентство с февраля каждую неделю проводит опрос среди граждан страны, что они считают наиболее важным среди происходящих событий. В среднем результаты исследования показывали, что события в зоне СВО называли от 30% до 40% респондентов. Подъём показателя до 44% был зафиксирован в середине мая.