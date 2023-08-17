Опрос: Большинство россиян считают идеальной семью с двумя детьми

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Согласно опросу, проведенному специалистами Аналитического центра НАФИ, большинство россиян, а именно 60%, считают идеальной такую семью, в которой двое детей. В целом к многодетности положительно относятся 68% респондентов.
Около 30% опрошенных считают наиболее полноценной семью, где три (26%), четыре (2%), пять и более (2%) детей. Образ многодетной семьи кажется наиболее привлекательным для хорошо обеспеченных семей (36%) и тех семей, в которых уже есть три и более ребенка (61%), передает ТАСС.
Исследование показало, что оценка многодетности существенно отличается у разных возрастных групп. Например, о позитивном образе семей, в которых много детей, значительно чаще говорят россияне в возрасте старше 45 лет по сравнению с молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет (72% против 59%).
Как считают опрошенные, в настоящее время российские многодетные семьи сталкиваются с двумя основными проблемами. Это недостаточная жилплощадь и скученность проживания (56%) и значительные финансовые затраты на содержание семьи (55%). На втором месте по значимости среди трудностей, стоящих перед многодетными семьями, по мнению россиян находится усталость родителей и связанный с нею частый стресс. На третьем месте по мнению респондентов находятся проблемы, связанные с недостаточной государственной поддержкой таких семей.
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Исследование показало, что оценка многодетности существенно отличается у разных возрастных групп. Например, о позитивном образе семей, в которых много детей, значительно чаще говорят россияне в возрасте старше 45 лет по сравнению с молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет (72% против 59%).
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Александр Бойцов