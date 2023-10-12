Опрос: бухгалтеры и учителя чаще остальных полностью обеспечивают всю семью

Фото: IStock/Vershinin
Каждый третий россиянин полностью обеспечивает свою семью. Об этом свидетельствует опрос Авито Работы, в котором приняли участие больше 10 тысяч человек (исследование есть в распоряжении «Радио 1»).
Также участники опроса рассказали, как быстро они стали финансово независимыми. 70% респондентов ответили, что это произошло в возрасте 18-25 лет, ещё 15% начали зарабатывать деньги на свои потребности в 15-17 лет. При этом, самостоятельно обеспечивать себя до 20 лет начали большинство опрошенных жителей Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, Казани и Перми. быстрее всех финансово независимыми становятся в равной степени работники сфер автомобильного бизнеса, логистики и торговли (63%), а также строительства (62%) и сельского хозяйства (59%).
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Екатерина Шмакова