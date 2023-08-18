Опрос: Чаще всего в походы россияне ходят в Подмосковье и Татарстане

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Как передаёт RT, самыми полезными в походах предметами россияне назвали палатку, спальник и спальные принадлежности, а самыми ненужными — генератор электричества, спортивный инвентарь, гитару и телескоп.
В опросе приняли участие более 1,5 тыс. жителей старше 18 лет из всех регионов России.
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