Опрос: Для большинства россиян важна забота работодателя об их здоровье

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Совместный опрос сервисов «Работа.ру» и «СберСтрахование»показал, что для 83% россиян важна забота работодателей об их здоровье.
При этом, респонденты ответили, как именно эта забота должна проявляться. Так, 76% опрошенных высказались за оплату расширенного полиса ДМС, 41% выбрали скидки от работодателя на занятия спортом, 32% хотели бы организованные компанией здоровые перекусы, ещё 8% — чтобы в офисе организовывали утренние тренировки.
В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны.
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«Менее половины опрошенных стараются придерживаться принципов здорового питания и принимают витамины и БАД. Около трети приняли решение отказаться от вредных привычек или начали заниматься спортом. Среди наименее популярных вариантов оказались чтение литературы о здоровом образе жизни и закаливание», — приводит RT текст соответствующего исследования.
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Мелисса Тимофеева