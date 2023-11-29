Радио1
Главная / Новости / Общество/ Опрос: Для комфортной жизни россиянам нужна хорошая медицина и обеспеченность

Опрос: Для комфортной жизни россиянам нужна хорошая медицина и обеспеченность

29 ноября 2023, 15:03
Фото: istockphoto.com/Natali_Mis

Фото: istockphoto.com/Natali_Mis

Совместное исследование компании «Росгосстрах» и аналитического центра Sokolov показало, что россиянам для комфортной и благополучной жизни нужны качественная медицина и финансовая подушка безопасности.

Кроме этого, немаловажными факторами хорошей жизни респонденты считают стабильный доход, доступ к образованию, а также собственная недвижимость.

Изучив результаты опроса граждан, аналитики решили подсчитать среднестатистические расходы на топ самых популярных факторов качественной жизни и перевели эти средства в количество золота. Как передаёт RT, по подсчётам специалистов выяснилось, что россиянам требуется 32,1 золотых слитка в год для обеспечения хорошей жизни.

Читайте также:

«Отсутствие воспитания»: Экономист Ракша объяснил недоверие молодёжи к вкладам в банках

Российская молодёжь перестала доверять банковским вкладам для сбережений

Исследование: Россияне чаще всего дарили в честь Дня матери цветы
#расходы
#россияне
#опрос
#золото
Читайте нас в
В России назвали регион, где зафиксирована самая высокая безработица
Голикова: Ингушетия на первом месте по уровню безработицы в РФ
29 ноября 2023, 15:33

Фото: istockphoto/tuaindeed

Самый высокий уровень безработицы в стране зафиксирован в Ингушетии.
Об этом рассказала РИА Новости, ссылаясь на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Уровень безработицы в республике достиг 27,1%, уточняет Голикова. Это в девять раз превышает показатель, который существует в среднем по России.

Данная ситуация в регионе возникла из-за низких зарплат и высокого уровня теневой занятости. Количество мест в колледжах и техникумах в 3 раза ниже количества выпускников девятых классов.

Но есть в Ингушетии и позитивная динамика. С начала нынешнего года уровень безработицы в регионе снизился на 2,2 процентных пункта. 

Читайте также:

Депутат Чаплин рассказал, как получить как можно больше денег при увольнении

Стало известно, сколько безработных релокантов вернулось в Россию

Число безработных в Московской области с начала года снизилось на 7 тыс
#безработица
#россияне
#новости
#работа
#карьера
Читайте нас в
Ветеринар Уражевский: Надо вести себя спокойно при встрече с бродячими собак
29 ноября 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/Zastavkin

Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил, что при встрече со стаей бродячих собак следует стараться вести себя спокойно для того, чтобы не вызвать агрессию со стороны животных.
«Если вы встретили стаю бродячих собак, ни в коем случае не надо бежать. Надо просто спокойно пойти. Если почувствовали агрессию, а собаки могут воспринимать территорию как свою, надо постараться найти какое-то препятствие: дверь, куда можно войти, или возвышенность, куда можно подняться. Ни в коем случае нельзя махать руками в сторону собак, так как они могут воспринять это как агрессию, что тоже спровоцирует нападение», — прокомментировал в беседе с RT Уражевский.

Кроме этого, он рекомендовал иметь при себе специализированные средства защиты, которые также могут отпугнуть животных. Если же собаки обитают в промзонах предприятий, то они могут знать команды, которые также можно использовать.

Специалист отметил, что для своей безопасности лучше стараться не ходить там, где можно встретить бродячих животных.

Читайте также:

Названа неожиданная причина замерзания собак на прогулке

Кинологи призвали не вестись на скидки при покупке породистых собак

Россиянам дали советы по сбалансированному питанию для собак
#собаки
#нападение
#советы
#безопасность
#животные
Читайте нас в
Серебряным медалистам выдадут синий аттестат с отличием
Получившим серебряную медаль школьникам вручат аттестатом с отличием
29 ноября 2023, 15:17

Фото: iStock/Drazen Zigic

Школьникам, которые получат по итогам обучения серебряную медаль, будет вручаться сине-голубой аттестат с отличием. Соответствующая информация размещена на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что аттестат с отличием будет выдан тем выпускникам, кто окончил образовательное учреждение на «хорошо» и «отлично», при этом количество «четверок» не должно быть больше двух. Таким выпускникам будет выдаваться сине-голубой аттестат, следует из теста приказа ведомства.

Прежде в Минобрнауки РФ рассказали о минимальных баллах, которые необходимо набрать выпускникам школ на ЕГЭ, чтобы поступить в вузы. В министерстве сообщили, что проходной балл по русскому языку будет равен 40 баллам, а по математике – 39. 

Читайте также:

На ОГЭ по математике разрешили пользоваться калькулятором

Глава Минпросвещения представил в Чечне исправленный учебник истории

Глава ДНР Пушилин заявил, что ни в одной школе ДНР не хотят изучать украинский язык
#егэ
#вузы
#минобрнауки
#минпросвещения
#рф
#школа
Читайте нас в
Витушева: до конца года в Глебово-Избище модернизируют водозаборный узел
29 ноября 2023, 15:13

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

Глава Истры Татьяна Витушева рассказала, что до конца 2023 года Глебово-Избище будет завершена работа по модернизации водозаборного узла и установке современной станции обезжелезивания. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
«Данный коммунальный объект оборудован артезианской скважиной и подаёт воду в сразу несколько населенных пунктов, включая саму деревню Глебово-Избище и посёлок Октябрьский, а это более 300 человек. Вместе с тем, вода не соответствует требованиям СанПин, содержит повышенное количество железа», отметила Татьяна Витушева.

На сегодняшний день установлены резервуары чистой воды и смонтирована станция 2-го подъема, а также ведутся монтажные работы станции обезжелезивания.

Стоит отметить, что за 2023 год в городском округе Истра это уже третья ВЗУ, на которой будет установят новую и современную станцию очистки воды.

Читайте также:

Витушева обсудила с жителями Истры содержание и благоустройство территории

Витушева объявила о планах возродить бывшую суконную фабрику в Павловской Слободе

Глава Истры Витушева обсудила ситуацию с теплоснабжением в городе
#татьяна витушева
#истра
#станция
#станции
#взу
#вода
#модернизация
#подмосковье
Читайте нас в
Воробьёв объявил о планах выдать в следующем году 295 сертификатов на социальную ипотеку
29 ноября 2023, 15:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В текущем году сертификаты на приобретение жилья по программе социальной ипотеки получили 296 жителей Подмосковья. А в 2024-м планируется выдать ещё порядка 300, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Отметить новоселье смогут 160 медработников, 73 учителя, 57 учёных и специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также пять тренеров.
Уникальная программа поддержки спецалистов «Социальная ипотека» действует в регионе по инициативе губернатора с 2016 года. 
«Аренда и покупка жилья в столичном регионе – удовольствие не из дешёвых. Поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Уже восемь лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована. Каждый год мы выдаём порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях ещё 295 специалистам», – отметил Воробьёв.
Всего с 2016 года, по словам губернатора, благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли порядка 3 тыс человек.
 
Согласно условиям программы, Московская область оплачивает полную стоимость жилья – первоначальный взнос 50% плюс ежемесячную оплату основного долга в течение 10 лет. Специалист только гасит проценты по кредиту банка. Он может купить готовое жильё у застройщика или на вторичном рынке, либо участвовать в долевом строительстве многоквартирного дома. 
 
Всего с 2016 года социальной ипотекой в Московской области воспользовались 1706 медработников, 575 представителей сферы образования, 706 молодых учёных и специалистов ОПК, а также 63 тренера.

Читайте также:

Андрей Воробьёв открыл VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

Воробьёв объявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе

Андрей Воробьёв посетил новый полицейский пункт в Котельниках

 
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#губернаторская программа
#социальная ипотека
#жильё
#жилище
Читайте нас в
В Москве умерла актриса Солодовникова
29 ноября 2023, 14:45

Фото: iStock/jorgeantonio

Умерла 98-летняя советская актриса Тамара Солодовникова.
Актриса скончалась в своей квартире в Конаковском проезде в столице, пишет ИА Регнум, ссылаясь на источник. 
Солодовникова умерла 24 ноября из-за сердечно-сосудистой недостаточности. 

Тамара Солодовникова родилась 1 сентября 1925 года. Служила в Театре Балтийского флота в латвийском городе Лиепая. Там она познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Штейеном, выпускником ГИТИСа.

В 1953 году актриса вместе со спутником перешла в Рижский театр русской драмы, а потом пара переехала в Москву и начали служить в Московском гастрольном театре комедии. Там Тамара Солодовникова играла до пенсии. 

Актриса снималась в кино. Среди её работ: «Графиня», «Глава семьи», «Дом и хозяин».

Читайте также:

Умер многолетний компаньон Баффета Чарльз Мангер

В Москве умер изобретатель, создатель керамических бронежилетов Борис Балашов

Умер 38-летний актер из сериала «Невский» Евгений Шепелевич
#актриса
#театр
#новости
#общество
#кино
Читайте нас в
«Стал глупее и менее подвижным»: самочувствие Боярского после инфаркта
Михаил Боярский госпитализирован после инфаркта
29 ноября 2023, 14:33

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

27 ноября советский и российский актер Михаил Боярский был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга. Ряд источников сообщал, что у артиста случился инфаркт и за его жизнь борются реаниматологи. Что известно о состоянии пациента, и какие проблемы со здоровьем были у Боярского в последнее время, расскажет редакция «Радио 1».

Что случилось с Михаилом Боярским


Михаил Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга с инфарктом. Об этом 27 ноября сообщил портал «78». Через сутки состояние артиста удалось стабилизировать, и он был переведен из реанимационного отделения в обычную палату.

Улучшение самочувствия позже прокомментировал собеседник портала «112». Он сообщил, что Боярский продолжает находится под наблюдением врачей, так как по-прежнему сохраняются нарушения в ритме сердца, однако в целом его состояние значительно улучшилось.


Инфаркт у Михаила Боярского


Сестра актера Екатерина Боярская заявила, что инфаркта не было, наблюдалось лишь небольшое ухудшение самочувствия, что стало причиной обращения за медицинской помощью, пишет msk1.ru. Она также рассказала, что ранее проблем с сердцем у Боярского не было.
 
Врач Хухрев раскрыл, как избежать повторного инфаркта
Врач Хухрев раскрыл, как избежать повторного инфаркта

О том, что с артистом все в порядке и он проходит плановый осмотр, сообщили в театре имени Ленсовета, где должно было состояться выступление Боярского в ближайшие дни, однако было перенесено, пишет ТАСС. Спектакли, которые запланированы на конец декабря отменены не были, отметили в театре.  

Сын актера, депутат Госдумы Сергей Боярский подтвердил, что его отец действительно был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом пишет 78.ru. Боярский-младший также добавил, что в настоящее время артист чувствует себя хорошо и находится в обычной палате.


Что известно о болезнях Михаила Боярского


В 2021 году российский артист перенес ковид. Как позже признался Боярский, последствия заболевания были серьезными. Постковидный синдром отразился на физическом состоянии и памяти артиста.

«После ковида я глупей стал намного, не такой подвижный, как ранее», —  приводит слова артиста mk.ru.
Михаил Боярский рассказывал, что последствия заболевания привели его к депрессии из которой он очень долго выходил. Сразу после перенесенного недуга, Боярский неоднократно обращался к поклонникам с рекомендацией вакцинироваться от эпидемии, уверяя, что только так можно обезопасить себя от вируса.
 
Читайте также:

Нарколог Холдин предупредил, что прием алкоголя в бане может вызвать инсульт

Подозрения на инфаркт у Михаила Боярского не подтвердились

Подмосковные врачи спасли от смерти мужчину с инфарктом миокарда
#врачи
#инфаркт
#депутат
#заболевания
#артист
#певец
#больница
Читайте нас в
Умер многолетний компаньон Баффета Чарльз Мангер
29 ноября 2023, 14:23

Фото: istock / SergeyPankratov

Чарльз Мангер скончался в калифорнийской больнице на 100 году жизни.
В США умер 99-летний американский инвестор и бизнесмен Чарльз Мангер, который был многолетним партнером легендарного Уоррена Баффета, сообщает холдинг Berkshire Hathaway.

«Berkshire Hathaway не смогла бы достичь своего нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли», —сказано в пресс-релизе компании.
Уоррен Баффета и Чарльз Мангер познакомились в 1959 году, а в 1978 году Мангер присоединился к Berkshire Hathaway. Он занял место вице-председателя. Под их руководством активы компании возросли более чем в 2,5 тысяч раз. Бумаги Berkshire Hathaway – самые дорогие ценные бумагами в истории.

Одна акция класса А стоит более $546 тысяч. Холдингу полностью принадлежит торговая марка Duracell, доли в American Express, Coca-Cola, Apple, а также Bank of America.

Состояние Баффета оценивалось в $100 млрд, а Мангера — в $2,6 млрд. Большую часть богатства они отправили на благотворительность, а именно в сферу образования.

В мае 2022 года Мангер предсказывал обвал стоимости криптовалют.

Читайте также:

Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев

Умер 38-летний актер из сериала «Невский» Евгений Шепелевич

В Москве попрощались с военкором Борисом Максудовым
#сша
#общество
#экономика
Читайте нас в
Москву накроет очередной снегопад вечером 29 ноября
Синоптик Шувалов: 29 ноября в Москве ожидается сильный снегопад
29 ноября 2023, 14:15

Фото: iStock/WDnet

Вечером в среду, 29 ноября, Москву и область накроет мощный снегопад, который продлится до середины четверга. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Эпоха южных циклоном не заканчивается. Очередной уже дал о себе знать облаками, которые закрывают небо. Они будут уплотняться и уже сегодня вечером в районе 19.00-21.00 ждем переднюю кромку фронтальной зоны это циклона. Поэтому начиная с 21.00 29 ноября начнет сыпать снег, и это продолжится большую половину следующего дня», - рассказал Шувалов.

Синоптик призвал жителей столичного региона быть готовыми к очередному всплеску пробок на дорогах, так как снежный покров может вырасти еще на 6-8 см.

По словам специалиста, в четверг также ожидается снег, а воздух прогреется до 0 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье температура пойдет на спад. Ночью ожидается до 5-10 градусов мороза, а днем – до 6-8 градусов ниже нуля.

При этом в Якутии будут происходить значительные перемены в погоде. 1 декабря там ожидается до 25 градусов мороза, однако уже спустя 3-4 дня столбики термометров опустятся до минус 45 градусов.

Однако в Крыму и Краснодарском крае в первые три дня декабря температура воздуха прогреется до 16-18 градусов. Также ожидается юго-западный ветер до 15-18 м/с. Для этого времени года такая температура считается довольно высокой, заключил Шувалов.

Читайте также:

Эксперт «ЖКХ Контроль» Мамчур раскрыл состав реагентов

Пилот Сытник заявил об опасности снега для полётов

«Шторм века»: жертвы и ущерб от урагана в Крыму и Сочи, какие регионы будут следующими
#снег
#температура
#сочи
#ветер
#контроль
#небо
#воздух
#шторм
#регионы
Читайте нас в
Достижения.рф