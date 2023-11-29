Опрос: Для комфортной жизни россиянам нужна хорошая медицина и обеспеченность

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Совместное исследование компании «Росгосстрах» и аналитического центра Sokolov показало, что россиянам для комфортной и благополучной жизни нужны качественная медицина и финансовая подушка безопасности.
Изучив результаты опроса граждан, аналитики решили подсчитать среднестатистические расходы на топ самых популярных факторов качественной жизни и перевели эти средства в количество золота. Как передаёт RT, по подсчётам специалистов выяснилось, что россиянам требуется 32,1 золотых слитка в год для обеспечения хорошей жизни.
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Мелисса Тимофеева