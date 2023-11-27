Опрос: Две трети россиян хотели бы переехать за город

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Опрос сервиса «Кредитный помощник» показал, что 64% россиян хотели бы переехать за город в собственный дом.
Причинами такого переезда граждане назвали близость к природе, наличие большего пространства для жизни и отсутствие соседей на близком расстоянии.
Отмечается, что лишь четверть респондентов реально могут воплотить в жизнь свои желания по поводу приобретения нового жилья.
Как передаёт Газета.ру, основными препятствиями для покупки или аренды частного дома для респондентов являются высокая стоимость домов в желаемых локациях, большая цена содержания дома, а также пробки в сторону города.
Вместе с тем, в целом исследование показало, что опрошенные довольны состоянием своего нынешнего жилья.
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Отмечается, что лишь четверть респондентов реально могут воплотить в жизнь свои желания по поводу приобретения нового жилья.
Вместе с тем, в целом исследование показало, что опрошенные довольны состоянием своего нынешнего жилья.
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Мелисса Тимофеева