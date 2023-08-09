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Опрос: Две трети россиян так или иначе соблюдают бытовые ритуалы

09 августа 2023, 09:20

Фото: istockphoto/Sebalos

Очень часто быт человека связан со следованием тем или иным народным приметам. Опрос, проведенный сервисом Авито Услуги, показал, что 67% россиян в той или иной степени следуют определенным ритуалам.
Наиболее популярной бытовой приметой, которым следуют в 65% российских семей, является обычай присесть перед дальней дорогой. Второе место разделили традиции плевать через левое плечо и стучать по дереву, чтобы не сглазить, а также смотреться в зеркало, если пришлось по какой-то причине вернуться ненадолго домой перед уходом, передает «Ридус». Этим ритуалам следуют 63% опрошенных.

Уронив вилку или ложку в повседневной жизни 56% россиян уверены, что следует ожидать скорого прихода гостей. Каждый второй респондент рассказал, что в их семье не принято передавать вещи через порог (51%). Не выносить мусор вечером предпочитают 43% россиян, а 42% уверены, что разбить какой-либо предмет посуды — к счастью.


В число самых популярных бытовых примет и ритуалов вошли также традиции не заниматься уборкой по дому, пока близкие находятся в пути (37%), первой впустить в дом кошку при новоселье (34%). Меньше всего жителей России верят в то, что надетая задом наперед одежда приносит несчастье (27%), а также что нельзя самому себе стричь волосы (18%). Женщины предсказуемо оказались более суеверными, чем мужчины (27% против 21%).

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Кабмин не поддержал законопроект о снижении стоимости ОСАГО для российских авто
09 августа 2023, 10:52

Фото: iStock/Jinda Noipho

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала предложение сенатора Андрея Кутепова об уменьшении стоимости ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от степени локализации производства. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов вынес на рассмотрение законопроект, согласно которому можно обеспечить снижение стоимости страхования авто, если степень локализации его производства превышает 600 баллов.

Правительство РФ не поддержало законопроект, поскольку, согласно закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Центробанк самостоятельно устанавливает экономически обоснованные цены.

Кроме того уточняется, что законодательством РФ не зафиксирован такой термин как «локализация производства транспортного средства», поэтому внесённое предложение не может быть реализовано на законодательном уровне.

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#осаго
#законопроект
#кабмин
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Дорожники Подмосковья приступили к ремонту центральной дороги в Любучанах
09 августа 2023, 10:47

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Центральную дорогу в посёлке Любучаны городского округа Чехов ремонтируют по многочисленным просьбам жителей, которые активно голосовали за ремонт этой дороги на портале «Добродел».

Специалисты уже начали снимать старое покрытие дороги и далее приступят к укладке нового асфальта протяжённостью 1,6 километров, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках ремонта дорожники также укрепят укрепят обочины и нанесут новую разметку.

Реализация проекта ремонта этой дороги улучшит транспортную доступность для более 5 тысяч автомобилистов и проезд к основным социальным объектам станет комфортнее.

Узнать подробнее о программе ремонта дорог в Подмосковье можно по ссылке. 

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Дорожники Подмосковья за неделю отремонтировали около 9 тысяч дефектов покрытия.

В Химках на 95% выполнили план по ремонту дорог на 2023 год.
#подмосковье
#проезд
#дороги
#специалисты
#служба
#чехов
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Цены на такси в России достигли исторического максимума
Росстат: Цены на такси в России побили исторический рекорд
09 августа 2023, 10:07

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Цены на такси в России продолжают расти из-за нового закона о пассажирских перевозках. Данные о росте цен приводит Росстат.
В июне 2023 года цена за поездку в такси достигла максимума за последние 9 лет. В расчете на один километр стоимость поездки составляет примерно 32,53 рубля.

Наибольший скачок произошел в последние полгода – с января по июнь 2023. Цена резко возросла на 4,03 процента. 

По прогнозам экспертов, еще сильнее цены взлетят с сентября, когда вступит в силу новый закон, регулирующий работу сервисов, предоставляющих пассажирские перевозки. С 1 сентября 2023 года компания или индивидуальный предприниматель не смогут легально перевозить пассажиров без оформления необходимой страховки. При этом обязанность водителей такси оформлять ОСАГО сохранится.

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#такси
#росстат
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Россиян предупредили о резком росте цен на чай и кофе с сентября
09 августа 2023, 10:01

Фото: iStock/NATALYA KANISHCHEVA

Ведущие производители чая и кофе заявили о повышении цен на продукцию с сентября текущего года, обусловленным ослаблением рубля. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию, полученную от самих производителей.
«Крупные производители чая и кофе повышают с сентября на 6–9% отпускные цены для ритейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию». На 15% увеличится и стоимость продукции кондитерских фабрик. Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья, дорожающего и помимо девальвации рубля из-за падения урожайности какао-бобов и чая», - говорится в сообщении.

Однако эксперты считают, что ритейлерам придется договариваться с производителями об увеличении промоакций, так как россияне, которые живут в режиме строгой экономии, не смогут позволить себе покупать продукцию по высоким ценам.

Таким образом, компания «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) заявляет, что цены поднимутся на 6-9 %. При этом происходить это будет постепенно. Однако до наступления зимы цены на чай и кофе вырастут в среднем на 20%, так как сырье, закупленное при долларе в 75 рублей, закончится.

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#май
#цены
#кофе
#чай
#эксперты
#россияне
#производители
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Скончалась народная артистка СССР Вера Василева
09 августа 2023, 09:27

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

9 августа стало известно о смерти народной артистки СССР Веры Васильевой. Ей было 97 лет. Об этом сообщили в Театре Сатиры.
«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», - говорится на сайте театра.

При этом уточняется, что дата прощания будет известна позже.

Накануне также стало известно, что на 99-м году жизни скончалась народная артистка СССР Юлия Борисова. Советская и российская актриса умерла в больнице, где около года находилась под присмотром врачей.

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#театр
#соболезнования
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Врип главы Каширы Шувалов проверил ход капремонта Каширской ЦРБ
09 августа 2023, 09:20

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов проинспектировал ход строительных работ терапевтического корпуса Каширской ЦРБ.
«Постоянный контроль за ремонтом медицинских учреждений — задача, которую ставит наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, и то приоритетное направление, где крайне важно придерживаться качества и сроков исполнения работ. Отрадно, что работы вышли на финальную стадию и большинство пациентов проходят лечение уже в обновленных, современных отделениях», — написал Шувалов в своем официальном телеграм-канале.
В ходе ремонта специалисты обновят внутреннюю и внешнюю отделку больницы, корпус будет оснащён современным оборудованием для эффективного лечения и приёма пациентов. 


Завершение строительных работ планируется на начало осени. 

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#губернатор
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#лечение
#капитальный ремонт
#контроль
#жители
#пациенты
#воробьёв
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Губернатор Севастополя Развожаев пресёк госзакупку автомобилей Citroën
09 августа 2023, 08:22

Фото: сайт Кремля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пресек госзакупку в лизинг автомобилей Citroën французского производства, а те, кто дал распоряжение о подобной закупке будут немедленно уволены.
Развожаев написал в своем Telegram-канале, что наткнулся на информацию об объявлении ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» о госзакупке в лизинг французского автомобиля Citroën. Стартовая цента составляет 12 млн рублей.
 
«Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен. Закупка отменена», - заявил Развожаев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях российского производства, это поможет улучшить качество отечественного автопрома. При этом он подчеркнул, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно. 



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#президент
#депутаты
#автоваз
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ФНС опровергла наличие у нее черного списка блогеров
09 августа 2023, 07:35

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба опровергла наличие «черных списков»блогеров. Как пояснили представители ФНС журналистам РБК, для этого просто нет никакой необходимости.
«Если в рамках анализа выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов, то конкретным плательщикам назначается проверка. Такой подход имеет кумулятивный эффект — в итоге обеляется весь рынок. <...> нет необходимости формировать какие-либо списки: обладая всем массивом больших данных, ведомство реагирует точечно в ответ на конкретную ситуацию», — заявили налоговики.

Такая внутренняя система проверки, в частности, уже работает в сферах общепита, IT-индустрии, алкогольного рынка или оборота драгметаллов. Теперь же она распространяется и на блогосферу.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предупредил, что некоторые российские блогеры могут столкнуться с вопросами от правоохранительных органов, если они уклоняются от уплаты налогов.

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#фнс
#блогер
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Минтруд: Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
09 августа 2023, 05:08

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Минтруд РФ подготовил проект президентского указа о выплате в 50 тысяч рублей всем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» или же знаком «Жителю блокадного Ленинграда». На портале нормативных актов 8 августа уже был опубликован соответствующий документ.
Данная единовременная выплата, по задумке Минтруда, будет приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое будет отмечаться в декабре 2023 и январе 2024 годов.

Общая численность тех, кто был отмечен указанными медалью и знаком, составляет 62 598 человек — включая и тех, кто проживает за пределами РФ: в Литве, Латвии, Эстонии. Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Поэтому общие затраты бюджета с учетом расходов на доставку средств составят 3,14 миллиарда рублей.

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#блокада ленинграда
#выплаты
#минтруд
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