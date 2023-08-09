Опрос: Две трети россиян так или иначе соблюдают бытовые ритуалы

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Уронив вилку или ложку в повседневной жизни 56% россиян уверены, что следует ожидать скорого прихода гостей. Каждый второй респондент рассказал, что в их семье не принято передавать вещи через порог (51%). Не выносить мусор вечером предпочитают 43% россиян, а 42% уверены, что разбить какой-либо предмет посуды — к счастью.
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