Опрос ФОМ: более половины жителей России положительно оценивают работу Путина

Фото: сайт Кремля
Результаты опроса Фонда «Общественное мнение» показали, что 77% россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина.
При этом, около 11% респондентов плохо отозвались о работе президента, а 12% затруднились с ответом.
Кроме того, опрошенные рассказали, доверяют ли они президенту. Так, 76% заявили, что доверяют, 14% скорее не доверяют, а 11% затруднились с ответом.
Опрос «ФОМнибус» проводился с 25 по 27 августа текущего года. В нём приняли участие 1,5 тысячи граждан России из 104 населённых пунктов 53 субъектов страны в возрасте от 18 лет. Методом опроса стало интервью. Уточняется, что погрешность в статистических данных не превышает 3,6%.
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Кроме того, опрошенные рассказали, доверяют ли они президенту. Так, 76% заявили, что доверяют, 14% скорее не доверяют, а 11% затруднились с ответом.
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Анастасия Чинкова