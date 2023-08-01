Опрос: Идеальная продолжительность отпуска для россиян – более 28 дней

Фото: istockphoto.com/FTiare
Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы SuperJob, большинство россиян назвали идеальной продолжительностью отпуска более 28 дней. Так ответили 25% опрошенных.
А вот 3% россиян считают, что для идеального отпуска достаточно 10 дней.
Как уточняет RT, среди тех, кто отметил, что ему достаточно короткого отпуска для отдыха, большинство молодых людей до 34 лет. И напротив, большинство из тех, кто проголосовал за более длительных отпуск, люди старшего поколения.
Отмечается, что всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек среди экономически активного населения из всех округов России.
До этого сообщалось, что самым популярным у россиян врачом в первом полугодии этого года стал отоларинголог, у которого 13,4% от общего числа пациентов. Кроме того, в число лидеров вошли такие специалисты, как кардиолог (9,9%), невролог (9,4%), гастроэнтеролог (9,2%), терапевт (9%), дерматовенеролог (9%), акушер-гинеколог (9%).
Читайте также:
Отоларингологи стали самыми популярными врачами среди россиян
Россияне признались, что не любят корпоративы из-за неинтересных конкурсов
Опрос Rzeczpospolita: Более половины жителей Польши боятся бойцов группы «Вагнер»
Как уточняет RT, среди тех, кто отметил, что ему достаточно короткого отпуска для отдыха, большинство молодых людей до 34 лет. И напротив, большинство из тех, кто проголосовал за более длительных отпуск, люди старшего поколения.
До этого сообщалось, что самым популярным у россиян врачом в первом полугодии этого года стал отоларинголог, у которого 13,4% от общего числа пациентов. Кроме того, в число лидеров вошли такие специалисты, как кардиолог (9,9%), невролог (9,4%), гастроэнтеролог (9,2%), терапевт (9%), дерматовенеролог (9%), акушер-гинеколог (9%).
Читайте также:
Отоларингологи стали самыми популярными врачами среди россиян
Россияне признались, что не любят корпоративы из-за неинтересных конкурсов
Опрос Rzeczpospolita: Более половины жителей Польши боятся бойцов группы «Вагнер»
Мелисса Тимофеева