Опрос: Лишь 19% студентов готовы пойти на нелегальное трудоустройство

Фото: istockphoto.com/Sviatlana Lazarenka
Опрос Аналитического Центра Консоль.Про показал, что 19% российских студентов при устройстве на трудоустройстве готовы согласиться работать без официального оформления.
При этом, 28% опрошенных оформляется в штат официально, половина студентов регистрируются самозанятыми.
Как передаёт Газета.ру, студентам тяжело даётся совмещение работы с учёбой, 22% из них готовы уволиться с работы ради образования.
Исследование выявило, что наиболее популярным графиком работы для студентов является гибкий с возможностью работать по 2-4 часа.
Основными причинами поиска и устройства студентами на работу покупка желанных вещей, финансовая независимость и помощь семье и родственникам.
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Как передаёт Газета.ру, студентам тяжело даётся совмещение работы с учёбой, 22% из них готовы уволиться с работы ради образования.
Основными причинами поиска и устройства студентами на работу покупка желанных вещей, финансовая независимость и помощь семье и родственникам.
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Мелисса Тимофеева