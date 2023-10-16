Опрос: Лучшая мотивация к работе россиян — премия

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Опрос сервиса SuperJob показал, что премирование как лучшую мотивацию к работе назвали 52% российских работников.
При этом, на втором месте стоит такой мотиватор как интерес к работе, на третьем — стремление проявить себя.
Как передаёт Газета.ру, в качестве респондентов в исследовании выступили не только работники, но и руководители компаний и работодатели, которые также считают основными мотиваторами к работе деньги и интерес к деятельности, однако на третьем месте у таких респондентов расположилась похвала начальства. Интересно то, что данный фактор больше влияет на работоспособность женщин.
Отмечается, что такие факторы, как похвала руководства, соревновательный характер больше влияют на молодых работников возрастом до 34 лет.
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Как передаёт Газета.ру, в качестве респондентов в исследовании выступили не только работники, но и руководители компаний и работодатели, которые также считают основными мотиваторами к работе деньги и интерес к деятельности, однако на третьем месте у таких респондентов расположилась похвала начальства. Интересно то, что данный фактор больше влияет на работоспособность женщин.
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Мелисса Тимофеева