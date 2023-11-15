Опрос: Лучшими городами для шоппинга россияне считают Москву и Петербург

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Опрос сервисов Работа.ру и ЮMoney показал, что россияне считают лучшими российскими городами ля шоппинга Москву и Санкт-Петербург.
За ними в этом рейтинге городов следуют Казань, Калининград, Владивосток, Екатеринбург, Сочи, Краснодар, Новосибирск и Нижний Новгород.
Как передаёт Газета.ру, ключевыми критериями выбора респондентов в опросе стали количество торговых центров и других площадок продаж, наличие как международных брендов, так и локальных марок и дизайнеров, а также низкие цены на товары.
Ранее совместный опрос образовательной платформы Skillbox и аналитического агентства «Анкетолог» показал, что россияне потратили бы 1 млн рублей, если он у них был, на недвижимость и путешествия. Так ответили 36 и 15% опрошенных соответственно.
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Как передаёт Газета.ру, ключевыми критериями выбора респондентов в опросе стали количество торговых центров и других площадок продаж, наличие как международных брендов, так и локальных марок и дизайнеров, а также низкие цены на товары.
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Мелисса Тимофеева