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Опрос: Москвичи считают себя перфекционистами в работе

07 сентября 2023, 12:55
Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Опрос Superjob показал, что большинство москвичей считают себя перфекционистами в работе.

Таковыми считают себя 63% горожан. Отмечается, что чаще себя наделяют перфекционизмом молодые люди, нежели старшее поколение. Как передаёт АГН «Москва», чем выше зарплата, тем чаще москвичи наблюдают у себя желание делать работу идеально. При этом, женщины стремятся к совершенству чаще мужчин.

А вот компания «Ромир» провела иное исследование и выяснила, кто именно является лидером мнений у россиян. Как передают «Дни.ру», среди мужчин основные лидеры мнений - спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, журналист и телеведущий Андрей Норкин, актёр Владимир Машков. Женщины же главными лидерами мнений считают врача-кардиолога и телеведущего Александра Мясникова, ведущую телепрограмм о здоровье и здоровом образе жизни Елену Малышеву, а также телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

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В Подмосковье капитально отремонтируют порядка 4,8 тысяч многоквартирных домов
07 сентября 2023, 13:00

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье всего расположено около 57 тысяч многоквартирных домов, из которых более 44 тысяч домов включены в программу капитального ремонта.
Благодаря проведению работ по капитальному ремонту удалось улучшить жилищные условия порядка 3 миллионов жителей региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Для жителя многоквартирного дома, уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства, чтобы всё исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление. У нас в Подмосковье самая большая в стране программа капремонта — и по количеству домов, и по объёмам реализации. С 2014 года из 44 тысяч многоквартирных домов мы отремонтировали свыше 16,5 тысяч домов. Отмечу, что мы стараемся решать задачу комплексно и синхронизировать этот процесс с благоустройством дворов и ремонтом подъездов, чтобы доставлять жителям меньше неудобств», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. 
В 2022 году специалисты провели капитальный ремонт свыше 3,5 тысяч многоквартирных домов, тем самым улучшили условия проживания 500 тысяч человек.
«В ближайшие 3 года — с 2023-2025 гг. приведем в порядок ещё около 4,8 тысяч многоквартирных домов, из них в 1,8 тысяч объектов отремонтируем систему газоснабжения. Также обустроим колясочные зоны. Таким образом, улучшим качество жизни и создадим комфорт для 166 тысяч жителей Подмосковья», — заявил глава региона.
Также, Андрей Воробьёв сообщил, что в по программе капремонта обновят фасады домов, признанных объектами культурного наследия, не нарушая их облик. 

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Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России
Медведев: уровень электронных услуг в России выше, чем в большинстве стран мира
07 сентября 2023, 11:48

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия отличается от большинства развитых государств мира высоким уровнем услуг, которые оказываются гражданам в электронной форме. Об этом Медведев сообщил на совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации госуслуг в новых регионах.
По словам Медведева, необходимо сделать очень многое для того, чтобы граждане новых регионов РФ могли в полном объеме получать государственные услуги в электронном виде. 

Напомним, в этом году в Подмосковье в «цифре» появились новые меры поддержки семей с детьми-инвалидами, многодетных семей, неработающих пенсионеров. Для льготников стал доступен электронный социальный паспорт. Теперь носить бумажные документы не нужно: человек скачивает приложение и показывает QR-код там, где хочет воспользоваться льготами.

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#онлайн
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#рф
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В Москве состоится главный экспортный форум страны «Сделано в России»
07 сентября 2023, 11:31

Фото: iStock/opolja

В Москве в центральном выставочном зале «Манеж» 19-20 октября состоится главный экспортный форум страны «Сделано в России», где будут представлены российские товары и услуги. Об этом сообщили в Российском экспортном центре.
Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума — forum.exportcenter.ru.

Форум «Сделано в России» считается главным событием в области экспорта и внешнеэкономической деятельности. Он проводится для того, чтобы помочь в продвижении российских товаров на международный рынок, а также для улучшения бизнес-климата в стране. На мероприятии планируется программа,  в рамках которой пройдет пленарная сессия, секции и круглые столы, где эксперты передадут свои знания и опыт. Особое внимание будет уделено продвижению отечественной продукции, конкурентоспособности российских производителей и экспортному потенциалу.

Здесь соберутся представители крупного, среднего и малого бизнеса со всей России. Кроме того, на форум прибудут и иностранные предприниматели, заинтересованные в сотрудничестве с российскими экспортерами.

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#рынок
#эксперты
#предприниматели
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Минцифры прекратит лицензировать пейджинговую связь
07 сентября 2023, 11:17

Фото: istock / Dmitrii Balabanov

Минцифры прекратит лицензирование услуг по передачи информации через пейджеры, так как технология является устаревшей и ее заменила сотовая связь.
Напомним, что пейджинг — это технология личного радиовызова между мобильным телефоном и станцией вызова, которая позволяла обладателям специальных устройств (пейджеров) получать короткие текстовые сообщения. Пейджинговая связь была популярна в девяностых — пейджеры могли принимать входящие текстовые сообщения, но не могли составлять  и отправлять в ответ. 

На сегодняшний день действующие лицензии на оказание услуг пейджинга отсутствуют. Информацию об этом опубликовали в постановлении на портале проектов нормативных правовых актов. Кроме того, Минцифры планирует остановить лицензирование услуг по передачи голосовой информации для VoIP и IP-телефонии.

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#лицензии
#сотовая связь
#минцифры
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Более 2,8 тыс. студентов поступили в областной медколледж в 2023 году
07 сентября 2023, 11:01

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области подготовку специалистов со средним медицинским образованием осуществляет Московский областной медицинский колледж № 1, куда в текущем году поступило свыше 11 тысяч заявлений от абитуриентов.
Из года в год в областной медицинский колледж поступает много заявлений на обучение от абитуриентов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«По ряду специальностей конкурс среди поступающих достигал 6 человек на место. В этом году по всем формам обучения в областной медколледж поступили свыше 2,8 тысяч ребят. Ждем их после завершения обучения для работы в наших поликлиниках, больницах и на скорой помощи», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Московский областной медколледж №1 готовит будущих медицинских специалистов по направлениям подготовки:
— сестринское и лечебное дело; 
— лабораторная диагностика; 
— фармация; 
— ортопедическая и профилактическая стоматология.

На статистике за 2023 год, самыми популярными направлениями стали сестринское и лечебное дело.

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Все дома проблемного ЖК «Булатниково» полностью достроены
07 сентября 2023, 10:26

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Жители Ленинского округа, которые приобретали квартиры в жилом квартале, ждали их порядка 10 лет.

В жилом квартале «Булатниково» в Ленинском городском округе специалисты достроили последние три 4-этажных корпуса под номерами 4, 5 и 8.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало застройщику ООО «ЖК Булатниково» заключение о соответствии проектной документации (ЗОС). Получение итогового документа даст застройщику возможность ввести дома в эксплуатацию.

Когда дома введут в эксплуатацию, 133 семьи смогут получить свои квартиры, которые они ждали долгие годы.

Жилой квартал «Булатниково» начали строить в декабре 2013 года, но работы были приостановлены из-за финансовых трудностей. С целью обеспечения прав обманутых дольщиков Правительство региона подписало масштабный инвестиционный проект c компаниями-инвесторами ГК «Инград» и «3-RED».

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Около 300 семей дольщиков проблемного ЖК «Пушкарь» начали получать ключи.

В посёлке Развилка достроили первый из трёх домов проблемного ЖК «Три квартала».

Права 1,5 тысяч дольщиков восстановили в августе в Подмосковье.

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#жк
#дома
#обманутые дольщики
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В Подмосковье активно развивается инфраструктура для массового спорта
07 сентября 2023, 09:53

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект «Спортивного кластера на базе ледовой арены».

В подмосковном городе Долгопрудный застройщик «Валдай-тур» построет «Спортивный кластер на базе ледовой арены». Общий объём инвестиций в проект составит 300 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Спортивный кластер расположится на участке в 1,5 га и будет состоять из трех зданий: хоккейной арены, футбольного манежа и теннисного центра. Также планируется возможность открытия гимнастического зала и зала для настольного тенниса.

Реализация социально значимого объекта запланирована на 2024-2026 годы. Проект поможет создать 60 новых рабочих мест.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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Экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов скончался на 101-м году жизни
07 сентября 2023, 09:53

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Легендарный журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников журналиста.
В этом году он отметил свой вековой юбилей. 15 августа Мамедову исполнилось 100 лет. А перед этим его представили к Ордену Александра Невского.

Коллеги говорили о Мамедове, как о талантливым руководителе, называли его патриархом советской и российской журналистики, князем Гостелерадио СССР.

Мамедов участвовал в Нюрнбергском процессе, занимал различные должности в Наркомате иностранных дел СССР, был первым замом Гостелерадио.

В понедельник, 4 сентября, скончался артист Константин Арефьев в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в киностудия «Союзмультфильм». Арефьев был разносторонним и энергичным человеком, а память о нем сохранится во многих картинах. В киностудии выразили соболезнования родным и близким режиссера, отметив, что его смерть является невосполнимой утратой.
 
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#союзмультфильм
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В четверг утром подмосковные дороги загружены на 4 балла
07 сентября 2023, 09:17

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В четверг утром, 7 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Специалисты зафиксировали на дорогах почти 933 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на   Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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#пробки
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