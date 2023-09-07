Опрос: Москвичи считают себя перфекционистами в работе

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А вот компания «Ромир» провела иное исследование и выяснила, кто именно является лидером мнений у россиян. Как передают «Дни.ру», среди мужчин основные лидеры мнений - спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, журналист и телеведущий Андрей Норкин, актёр Владимир Машков. Женщины же главными лидерами мнений считают врача-кардиолога и телеведущего Александра Мясникова, ведущую телепрограмм о здоровье и здоровом образе жизни Елену Малышеву, а также телеведущую и певицу Ольгу Бузову.
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