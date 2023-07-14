Опрос: Петербург, Москва и Сочи – лучшие города для переезда ради работы

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov
Аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, что россияне считают наилучшими городами для переезда ради работы Санкт-Петербург, Москву и Сочи.
В пятёрку лучших городов также вошли Краснодар и Казань.
Как уточняет RT, всего в опросе приняли участие 3,2 тыс. респондентов.
До этого сообщалось, что Московская область возглавила топ не пляжных направлений для семейных поездок в июле. А вот худшим местом для отдыха стала Венесуэла. Как передаёт utro.ru, один из российских туристов поделился своим не лучшим опытом поездки на Маргариту. По его словам, отпуск там дорогой, скучный и бестолковый.
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Как уточняет RT, всего в опросе приняли участие 3,2 тыс. респондентов.
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Мелисса Тимофеева