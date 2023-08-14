Опрос: Почти две трети россиян не удовлетворены качеством воды

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Как передаёт Газета.ру, 49% опрошенных пьют воду регулярно пьют, большинство людей используют специальные фильтры.
Кроме это, в ходе исследования выяснилось, что офисные сотрудники потребляют воду активнее других респондентов.
Также аналитики выявили, что 90% россиян различают вкус воды и могут оценить её как вкусную или невкусную.
А исследование сервиса «Работа.ру» показал, что большинство россиян (55%) не хотели бы работать с родственниками. При этом, 27% опрошенных нет разницы, будут они работать с семьёй или нет, а 10% даже выразили желание работать с родственниками.
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