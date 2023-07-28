Опрос: Почти половина россиян хочет сменить работу в этом году

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Согласно результатам опроса «Авито.Работа» 46% россиян желает сменить место работы в этом году. Данные приводит NEWS.ru.
Анкетирование провели среди 10 тысяч работников разных сфер, и пришли к выводу, что большинство желающих сменить место работы – люди в возрасте от 20 до 40 лет.
Бьюти-сфера и автомобильный бизнес наиболее подвержены смене кадров.
Также, 51% опрошенных рассматривает не просто смену места работы, но и уход в другую сферу деятельности. Большая часть из них сейчас занимаются административной работой.
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Бьюти-сфера и автомобильный бизнес наиболее подвержены смене кадров.
«Когда-то постоянство было залогом успеха на рынке труда. Стаж в одной компании и по одной специальности был символом преданности и надежности. Менее чем за десятилетие ситуация в корне изменилась. Во многих сферах рекрутеры больше не смотрят с опаской на перечень строк в графе «прошлое место работы». Теперь это демонстрирует богатый опыт в различных отраслях и широкий кругозор кандидата», — сообщил в беседе с NEWS.ru управляющий директор «Авито.Работы» Артем Кумпель.
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Анастасия Чинкова