Опрос: почти половина россиян решает проблемы с помощью искусственного интеллекта

Фото: IStock/Guillaume
Почти половина россиян (41%) хотя бы иногда используют возможности искусственного интеллекта для решения рабочих вопросов. Об этом говорится в исследовании Авито Работы, которое есть в распоряжении «Радио 1».
Участие в опросе приняли больше 10 тысяч работающих россиян. Больше половины респондентов (55%) ответили, что ещё не до конца понимают суть работы ИИ.
Выяснилось, что активнее всего возможности искусственного интеллекта используют сотрудники IT-отрасли (58%) и банковской сферы (53%). Также пользуются популярностью нейросети с искусственным интеллектом в онлайн-торговле (50%), искусстве и развлечении (49%) и бьюти-сфере (49%). Среди тех, кто активно использует ИИ для работы оказались работники автомобильного бизнеса, сферы образования, бухгалтерии, консалтинга, администрирования, сельского хозяйства и других.
В целом больше трети (37%) работающих россиян ответили, что искусственный интеллект смог полностью достичь поставленной перед ним цели, а ещё 60% отметили, что задачи, к которым привлекали ИИ, были решены частично.
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«Уже 41% работающих россиян рассказали о том, что хотя бы иногда используют возможности искусственного интеллекта при решении рабочих вопросов. Кроме того, ещё 40% респондентов стремятся к освоению технологии и последующей модернизации трудовых процессов. Безусловно, ИИ не способен заменить работу и мышление человека, но он может стать продуктивным инструментом для решения рутинных аналитических и статистических задач», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.
В целом больше трети (37%) работающих россиян ответили, что искусственный интеллект смог полностью достичь поставленной перед ним цели, а ещё 60% отметили, что задачи, к которым привлекали ИИ, были решены частично.
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Екатерина Шмакова