Опрос показал ожидаемую зарплату IT-студентов в первый год работы

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Опроса АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета», IT-компании Bnovo и платформы инновационных соревнований BRAIM В показал, что в первый год работы обучающиеся в вузах по IT-специальностям рассчитывают на заработную плату в размере от 50 тыс. до 70 тыс. рублей в первый год трудовой деятельности.
При этом, 5% респондентов ответили, что рассчитывают на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, а 15% — от 70 до 100 тыс. рублей.
Как передаёт RT, 47% опрошенных хотят приступить к работе уже через один-два месяца после окончания обучения, а 10% думают, что поиск работы займёт у них более трёх месяцев.
До этого, Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провёл среди россиян социологический опрос с целью выяснить, как жители страны оценивают свое материальное положение. Из результатов исследования выяснилось, что 55% респондентов считают свой достаток средним.
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Как передаёт RT, 47% опрошенных хотят приступить к работе уже через один-два месяца после окончания обучения, а 10% думают, что поиск работы займёт у них более трёх месяцев.
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Мелисса Тимофеева