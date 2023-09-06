Опрос показал, работники каких сфер ​боятся просить повышения зарплаты

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Меньше всего готовы говорить о повышении сотрудники сфер искусства (58%), логистики (54%), образования (52%), а также медицины (51%) и традиционной торговли (50%). Чаще всего такие люди живут в Самаре, Ростове-на-Дону и Перми.
48% опрошенных отметили, что получили прибавку к зарплате в течение последнего года, 29% заявили, что это было около двух лет назад, ещё 20% участников опроса указали, что получали надбавку более четырёх лет назад.
Чтобы получить повышение по зарплате 43% респондентов готовы учиться и повышать свою квалификацию, а треть согласны брать на себя дополнительные обязанности.
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