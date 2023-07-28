Опрос: Россияне готовы отказаться от своего авто в пользу каршеринга и такси

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Опросы «Ситидрайв» и А2:Reseach показали, что большинство россиян с водительскими правами не хотят покупать личный автомобиль, а те, у кого он уже есть, готовы найти альтернативу.
Лишь 8% респондентов, имеющих водительские права, собираются купить автомобиль. Остальные объяснили, что не планируют этого делать из-за отсутствия времени на содержание (37%), высокой стоимости самого тс и его комплектующих (20%), проблем с поиском парковочных мест (12%).
При этом 43% опрошенных, у которых уже есть автомобиль, выразили желание отказаться от него, если найдётся более выгодная и удобная альтернатива. Так, 35% назвали каршеринг самой практичной заменой собственному авто, 33% заявили, что удобнее ездить на такси, а 31% рассматривает долгосрочную аренду. Последняя, в свою очередь, позволяет не тратить дополнительные средства на ОСАГО, ТО и другие услуги (33%), даёт водителю широкий выбор автомобилей с возможностью ежедневного изменения своего выбора.
Кроме того, «Газета.Ru» приводит данные опроса, согласно которым 69% опрошенных водителей вынуждены ежегодно тратить на автомобиль от 51 до 150 тысяч рублей, не учитывая заправку и крупный ремонт.
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При этом 43% опрошенных, у которых уже есть автомобиль, выразили желание отказаться от него, если найдётся более выгодная и удобная альтернатива. Так, 35% назвали каршеринг самой практичной заменой собственному авто, 33% заявили, что удобнее ездить на такси, а 31% рассматривает долгосрочную аренду. Последняя, в свою очередь, позволяет не тратить дополнительные средства на ОСАГО, ТО и другие услуги (33%), даёт водителю широкий выбор автомобилей с возможностью ежедневного изменения своего выбора.
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Анастасия Чинкова