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Опрос: Россияне готовы тратить на недвижимость и путешествия

15 ноября 2023, 13:42
Фото: istockphoto.com/Nature

Фото: istockphoto.com/Nature

Совместный опрос образовательной платформы Skillbox и аналитического агентства «Анкетолог» показал, что россияне потратили бы 1 млн рублей, если он у них был, на недвижимость и путешествия.
Так ответили 36 и 15% опрошенных соответственно.

Кроме этого, россияне готовы вкладывать средства в запуск собственного дела, погашение задолженностей и покупку личного транспорта.


«Крупные покупки сопровождаются у россиян чувствами волнения и радости. Шопинг в целом помогает большинству опрошенных справляться с плохим настроением и стрессом, в особенности это относится к приобретению одежды, любимой еды, техники. Большинство россиян планируют шопинг в предстоящую «чёрную пятницу», — приводит RT текст этого исследования.

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#недвижимость
#путешествия
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Песков объяснил помилование осужденного за убийство Политковской
15 ноября 2023, 14:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя помилование фигуранта дела Политковской Сергея Хаджикурбанова за участие в спецоперации, заявил, что есть такая практика, и резонансные преступления не являются исключениями.
«Существует определенная практика, которая реализуется, и насколько мне известно, в этой практике никаких исключений (касательно резонансности дела) нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», - пояснил Песков.

При этом он отказался отвечать на вопрос о справедливости для семьи студентки, убийцу которой освободили от необходимости компенсации морального вреда родственникам девушки. По словам Пескова, не его прерогатива об этом говорить в деталях.

Напомним, журналистка Анна Политковская была убита 7 октября 2006 октября. Политковскую застрелили в подъезде её дома на Лесной улице в Москве. Следствие сразу пришло к выводу, что убийство было заказным. Организатором убийства признали бывшего оперуполномоченного УБОП Сергея Хаджикурбанова. Как сообщил его адвокат Михальчик, сперва Хаджикурбанов принимал участие в специальной военной операции в качестве заключенного. Но, когда его контракт истёк, то бывший заключённый получил помилование.

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#контракт
#песков
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За 2023 год в эфир вышло 35 выпусков киножурнала «Вслух», планируется еще 13
15 ноября 2023, 14:05

Фото: istock / smolaw11

Кинокомпания «Артос» с 2022 года реализует проект мультижанрового киножурнала о традиционных ценностях «Вслух». Сюжеты посвящены таким ценностным категориям, как правда, семья, память, вера, любовь, Родина, Победа.
Киножурнал «ВСЛУХ!» является современным переосмыслением художественного киножурнала «ФИТИЛЬ», выпускавшегося с начала 60-х годов в нашей стране.

Компания «Артос» специализируется на продюсировании сложнопостановочных картин. Среди проектов компании многосерийные фильмы «Ликвидация» (2007), «Исаев» (2009), «Жизнь и судьба» (2010 – 2012) и другие. В съемках принимали участие популярные актеры, среди которых Ольга Дроздова, Ирина Купченко, Дмитрий Певцов, Ольга Будина, Борис Щербаков, Олеся Железняк, Александр Семчев, Гоша Куценко, Никита Ефремов и так далее. 

За 2022 год с июня по ноябрь в рамках первого сезона вышли 24 выпуска. А в 2023 году (второй сезон) в эфир вышли 35 выпусков, до конца года планируется публикация еще 13 выпусков. Суммарные просмотры на площадках выросли с 2 млн в апреле до 33 млн в сентябре 2023 года.

Летом 2023 года фильмы проекта были показаны в 199 городах и населенных пунктах России перед киносеансами. 

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В Мытищах прошел «Разговор о важном» с главой округа Купецкой

Опрос: Россияне готовы тратить на недвижимость и путешествия

Акция #ЩедрыйВторник пройдет в России 28 ноября
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#ефремов
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В Мытищах прошел «Разговор о важном» с главой округа Купецкой
15 ноября 2023, 13:53

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Учащиеся мытищинской школы № 3 приняли участие в «Разговоре о важном» с главой Юлией Купецкой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Мероприятие с главой городского округа прошла на базе Дома Юнармии в образовательной школе имени Б.А. Феофанова.

Встреча прошла в чаепития, на которой обсуждались литература, русские сказки, искусство, а также будущие профессии школьников.

«Разговор получился честным, открытым и очень конструктивным. Затронули множество тем. Вспомнили командные игры, например, казаки-разбойники. Также обсудили чем отличаются дети конца 20 века и современные», – отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Кроме этого, юнармейцы с большим удовольствием рассказали главе о своих путешествиях и успехах в развитии по направлениям культуры, спорта и медиа. Также ребята показали видео, которые они подготавливают своим медиацентром юнармейцев после мероприятий.

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#профессии
#подмосковье
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Депутат Хамзаев: Надо исключить образы исторических сооружений с алкоголя
15 ноября 2023, 13:34

Фото: istockphoto.com/Vicky Gosselin

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ограничить производителей алкоголя в праве использования изображений исторических и архитектурных памятников для дизайна этикеток для спиртных напитков.
Он пояснил, что этикетка товара имеет высокое значение в плане визуального и информационного наполнения, а изображения на алкогольной продукции памятников архитектуры, вызывающих чувство гордости у россиян, могут способствовать повышению продаж такого товара и являться своеобразным маркетинговым ходом производителей.

«Прошу дать поручение проработать позицию ведомства по изменению нормативно-правовых актов в части введения запрета для производителей алкогольных напитков использовать на розничной упаковке изображения памятников светской и культовой архитектуры — за исключением объектов, которые имеют непосредственное отношение к алкогольной индустрии», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

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#обращения
#алкоголь
#производители
#госдума
#маркетинг
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Акция #ЩедрыйВторник пройдет в России 28 ноября
15 ноября 2023, 12:58

Фото: istockphoto/Olga Yefanova

В России с 2016 года при поддержке Минэкономразвития проводится акция #ЩедрыйВторник. Это всемирный день благотворительности, основная цель которого — дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела, привлечь внимание к благотворительности.
Участвовать в общественной инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические объединения и организации, а также частные лица. За время проведения акции в России, то есть с 2016 года, к ней присоединились около 4,5 тысячи организаций из разных регионов страны. Координатором проекта в России выступает Благотворительный фонд «Культура благотворительности», деятельность которого направлена на развитие благотворительности и поддержку НКО в России.

В этом году #ЩедрыйВторник пройдет в России 28 ноября. Мероприятия в рамках инициативы #ЩедрыйВторник рекомендуется проводить в период с 21 ноября по 10 декабря 2023 года.

Стать партнером акции можно зарегистрировавшись на сайте щедрыйвторник.рф, рассказав о своем мероприятии в интерактивной карте и поделиться рассказом о своем участии в социальных сетях, используя хештег #ЩедрыйВторник.

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#рф
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«Термин повышение неверный»: что будет с пенсиями в России в 2024 году на самом деле
В Союзе пенсионеров назвали тех, кто получит надбавку к пенсии в 2024 году
15 ноября 2023, 12:57

Фото: iStock/mizar_21984

14 ноября Госдума приняла законопроект об увеличении пенсионных выплат неработающим пенсионерам на 7,5% в 2024 году. Поправки также были приняты в закон о пенсионном обеспечении лиц, которые проходили военную службу. Редакция «Радио 1» расскажет, кто может рассчитывать на повышенную пенсию в 2024 году, из чего складываются выплаты, и смогут ли они покрыть инфляцию.

Кому увеличат пенсию в 2024 году


Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 ноября 2024 года вырастут пенсии военных и приравненных к ним лиц. По его словам, выплаты проиндексируют на 4,5 процента.

Володин рассказал, что необходимые средства, которые уйдут на поддержку пенсионеров, уже заложены в бюджет страны. Кроме того, с 1 января следующего года выплаты должны поднять более 32 миллионам неработающих граждан на пенсии. Такие пенсионеры будут получать 22 605 рублей ежемесячно.

Авторы инициативы прежде заявляли, что пенсионное обеспечение будет покрывать инфляцию. Кроме того, принятый проект увеличивает стоимость одного пенсионного коэффициента. В текущем году его показатель не превышает 123,8 рублей. В 2024 году его сумма составит 133,1 рубля.

Напомним, документ о повышении пенсионных выплат россиянам был внесен в Госдуму в сентябре 2023 года. Согласно законопроекту, к страховой пенсии по старости и инвалидности будет добавлено 7915,4 рубля.


В России в 2024 году увеличат пенсии
В России в 2024 году увеличат пенсии

Кому пересчитали пенсию с 1 ноября


В ноябре текущего года прошел перерасчет пенсий граждан. Дополнительные выплаты получили бывшие члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Кроме того, доплату к пенсионным выплатам получили работники угольной промышленности, однако только те, кто имеет стаж не менее 25 лет и трудился на строительстве шахт или на открытой добыче ископаемых.

Согласно нововведениям, повышенная пенсия была начислена тем россиянам, кому уже исполнилось 80 лет.

Увеличат ли МРОТ и зарплаты в 2024 году

 
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал инициативу об увеличении с 2024 года минимального размера оплаты труда. Соответствующее поручение внес президент России Владимир Путин.


Как будут проиндексированы пенсии


Принятые Госдумой поправки прокомментировал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. В беседе с «Радио 1» он рассказал, какое различие существует между «индексацией» и «повышением» пенсий, а также о том, как государственные меры поддержки помогут справится с инфляцией.

По словам эксперта, пенсии повысятся у всех пенсионеров. Однако термин «повышение» неверный.

«Здесь имеет место сказать «индексация». Говорить о повышении можно тогда, когда увеличивается база пенсии, то есть страховая пенсия. Она может повышаться, если государство примет решение именно увеличить размер пенсионного балла. Решения, которые приняты на будущий год, носят компенсационный характер», — объяснил Рязанский.
 
По его словам, речь идет о компенсации потерь в связи со снижением покупательной способности. В течение 2023 года она опустилась на 7,5% в среднем. Этот тот уровень инфляции, который ожидается в конце текущего года. Эксперт пояснил, что на ту пенсию, которая была ранее, можно купить на 7,5 % меньше. Таким образом экономическое положение пенсионеров становится хуже.

«Для того, чтобы положение неработающих пенсионеров не ухудшалось, проводится индексация. Она коснется всех пенсионеров. В том числе тех, кто получает страховую пенсию, а это более двух миллионов человек. Речь идет о пенсии по старости, трудовой пенсии, которая исчисляется из баллов и трудового стажа», — сообщил Рязанский.

В России в 2024 году увеличат пенсии
В России в 2024 году увеличат пенсии

Глава Союза пенсионеров также рассказал, из чего складывается пенсия по старости и как она будет проиндексирована.  

«Такая пенсия состоит из страховой части и фиксированной выплаты. Последняя в этом году составляет 7,5 тысяч рублей, в следующем году она будет больше на 1000 рублей. Если говорить о страховой части, то в среднем она увеличится также на 1000 рублей. Таким образом, среднее увеличение будет на 7,5%», — объяснил Рязанский.
 
Кроме того, индексация коснется тех, кто получает социальные пенсии. Они значительно ниже, чем страховые выплаты и больше напоминают социальные пособия, заявил эксперт. Рязанский отметил, что такие пенсии тоже будут проиндексированы.

«Будут проиндексированы все выплаты, которые положены пенсионерам. В том числе выплаты за особые заслуги, ежемесячные денежные выплаты и другие. Есть также военные пенсионеры и приравненные к ним силовики. У них отдельная шкала и методики, но выплаты также проиндексированы, это уже произошло в этом году», — заключил Рязанский.

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«Иначе вымрем»: Демограф Крупнов объяснил важность внедрения предмета семьеведение
Демограф Крупнов объяснил важность внедрения семьеведения в школьную программу
15 ноября 2023, 12:24

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В 2024 учебном году в российских школах может появиться новый предмет — семьеведение. В специально созданных учебниках подросткам объяснят, как принимать себя, научат основам психологии и педагогики, а также начнут знакомить с основами института семьи. Об этом рассказала председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью для «РИА Новости».
Насколько важен этот предмет на самом деле и как сделать его преподавание более эффективным, рассказал корреспонденту «Радио 1» председатель Наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов.

«Это очень полезная инициатива с точки зрения акцента на семью и на её важность», - отметил эксперт. 

Однако, по словам Крупнова, этот предмет, на который вряд ли выделят больше одного часа, рискует затеряться среди остальных, чего допускать категорически нельзя. Именно поэтому семьеведение необходимо внедрить в качестве внеурочной деятельность, считает демограф. 

«Это должно происходить в формате неких острых дискуссий – о роли мужчины, о роли женщины, о будущем семьи, кто, что, кому должен и почему семья так важна», - объяснил Крупнов. 

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Эксперт также предложил такой интересный формат как «встреча со счастливой многодетной семьей», чтобы подростки на наглядном примере могли понять, о чём написано в учебниках. Возможно, информацию стоит преподносить через специально снятые фильмы, но точно не формате домашних заданий, как по математике и русскому языку, подчеркнул Крупнов. 

«Это критически необходимо, иначе мы вымрем. Проблематика семьи должна пронизывать все школьное и дошкольное образование, но в абсолютно умных и тактичных формах», - в завершении отметил эксперт.

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#демография
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В Одинцове построят новый ландшафтный парк
15 ноября 2023, 12:12

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Новый ландшафтный парк появится в районе деревни Папушево. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел осмотр территории в деревне Папушево, на которой начали работы по обустройству ландшафтного парка. 

«Сегодня осмотрели территорию, на которой планируется благоустройство. Проектирование и сами работы финансирует инвестор коттеджного посёлка, но парковая зона будет доступной для всех и бесплатной.  <…> В этом году инвестор благоустроил парковку на 48 мест и приступает к земельным работам. В следующем году сделает черновую планировку, также предстоит проложить коммуникации, подготовить основания и фундаменты для малых архитектурных форм», - отметил глава Андрей Иванов.

Парк будет оснащен эко-тропой, игровыми зонами для детей, а также организуют пространства для занятий спортом и мастер-классов.

Стоит отметить, что завершить строительство парка планируется в 2026 году. 

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#андрей иванов
#одинцовский городской округ
#подмосковье
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В Москву прилетела россиянка, которую сын бросил на пороге консульства в Мехико
МИД: россиянка Котова, которую сын бросил без денег в Мехико, прибыла в Москву
15 ноября 2023, 12:02

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Российская пенсионерка Валентина Котова, которую сын и его жена-украинка оставили на пороге консульства РФ в Мехико, прилетела в Москву. Об этом сообщает МИД.
«Можем подтвердить, что она пересекла сегодня в 9:00 границу России в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие», — передает РИА Новости сообщение МИД.

По информации агентства, консул Александр Иващенко рассказал, что 73-летняя женщина передвигается на инвалидной коляске из-за болей в спине. Также она имеет проблемы с давлением.

Уточняется, что в 2022 году женщина продала все свое имущество и уехала с сыном и его женой - гражданкой Украины в Мехико. Далее они планировали нелегально пересечь границу и уехать в США. Сделать им это не удалось. Однако позже супруги получили возможность переехать по программе для украинских беженцев. Тогда они бросили пожилую женщину на пороге российского консульства в Мехико, не оставив ей никаких денег.

В России у брошенной сыном пенсионерки не осталось жилья и нет родственников. Однако депутаты планируют обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой для того, чтобы оказать Котовой помощь.
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