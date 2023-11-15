Опрос: Россияне готовы тратить на недвижимость и путешествия

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Совместный опрос образовательной платформы Skillbox и аналитического агентства «Анкетолог» показал, что россияне потратили бы 1 млн рублей, если он у них был, на недвижимость и путешествия.
Так ответили 36 и 15% опрошенных соответственно.
Кроме этого, россияне готовы вкладывать средства в запуск собственного дела, погашение задолженностей и покупку личного транспорта.
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Кроме этого, россияне готовы вкладывать средства в запуск собственного дела, погашение задолженностей и покупку личного транспорта.
«Крупные покупки сопровождаются у россиян чувствами волнения и радости. Шопинг в целом помогает большинству опрошенных справляться с плохим настроением и стрессом, в особенности это относится к приобретению одежды, любимой еды, техники. Большинство россиян планируют шопинг в предстоящую «чёрную пятницу», — приводит RT текст этого исследования.
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Мелисса Тимофеева