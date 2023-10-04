Опрос: Россияне хотели бы попробовать себя в роли врача, пилота и актёра

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Опрос сервиса SuperJob показал, что при наличии возможности на один день перевоплотиться в представителя другой специальности россияне выбрали бы профессии пилота, врача и актёра.
Отмечается, что вышеперечисленные профессии отметили 7, 6 и 5% соответственно.
Также россияне хотели бы попробовать себя в роли чиновника и космонавта.
Как передаёт RT, меньшее число респондентов также отмечало и такие специальности, как программист, дизайнер, водитель, повара учитель, юрист и следователь.
Ранее НПФ Сбербанка совместно с сервисом по поиску работы «Работа.ру» провели опрос и выявили, что 45% россиян перед выходом на заслуженный отдых хотят накопить денег на безбедную старость.
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Также россияне хотели бы попробовать себя в роли чиновника и космонавта.
Ранее НПФ Сбербанка совместно с сервисом по поиску работы «Работа.ру» провели опрос и выявили, что 45% россиян перед выходом на заслуженный отдых хотят накопить денег на безбедную старость.
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Мелисса Тимофеева