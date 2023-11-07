Опрос: Россияне положительно относятся к использованию ИИ в общении

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Исследование сервиса Битрикс24 продемонстрировало, что 75% россиян положительно относятся к использованию искусственного и интеллекта и нейросетей в общении.
Ранее сообщалось, что опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что большинство россиян любят читать фантастику. Так ответили 36% опрошенных. Ещё 27% отметили, что отдают предпочтения детективам, 25% – классической литературе, 21% – историческим романам, 16% – книгам о приключениях.
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Мелисса Тимофеева