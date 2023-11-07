Радио1
Главная / Новости / Общество/ Опрос: Россияне положительно относятся к использованию ИИ в общении

Опрос: Россияне положительно относятся к использованию ИИ в общении

07 ноября 2023, 17:34
Фото: istockphoto.com/David Gyung

Фото: istockphoto.com/David Gyung

Исследование сервиса Битрикс24 продемонстрировало, что 75% россиян положительно относятся к использованию искусственного и интеллекта и нейросетей в общении.

Как передаёт Газета.ру, 68% респондентов считают, что ИИ способен уменьшить культурные и языковые барьеры в коммуникации людей, 64% ответили, что нейросети способствуют лучшему качеству общения. При этом, 45% отпрошенных отметили такую характеристику искусственного интеллекта как способность разрешать конфликтные ситуации с помощью, к примеру, смягчения тона.

Ранее сообщалось, что опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что большинство россиян любят читать фантастику. Так ответили 36% опрошенных. Ещё 27% отметили, что отдают предпочтения детективам, 25% – классической литературе, 21% – историческим романам, 16% – книгам о приключениях.

Читайте также:

Стало известно, какой литературе россияне отдают предпочтение

Эксперты рассказали, где россияне проведут ноябрьские праздники

Стало известно, сколько процентов россиян доверяют Путину
#опрос
#россияне
#ии
#технологии
#общество
Читайте нас в
IT-эксперт Анисимова: Антиспам распознаёт около 100 млн писем со спамом в сутки
07 ноября 2023, 17:25

Фото: istockphoto.com/Tippapatt

Программист-исследователь команды машинного обучения Мария Анисимова рассказала, что специальные системы и алгоритмы Антиспама могут распознавать около 100 млн нежелательных писем в сутки.
Благодаря этому, до пользователя не доходит нежелательная почта.

«Многие считают, что спам легко вычислить, так как он однообразный и скучный, но сегодня спамеры придумывают разные уловки, чтобы сместить внимание пользователей. Так, присылают письма о легких и быстрых заработках или с фишингом. Уловок очень много, все из них умеют определять ML-системы Антиспама. Алгоритмы анализируют всю поступающую информацию в письмах, затем выявляют подозрительные схемы и защищают пользователей от возможных угроз», — пояснила в беседе с Газета.ру Анисимова.

При этом, она подчеркнула, что такие системы регулярно дополнительно обучаются и обновляются.

Читайте также:

Мошенники стали писать гражданам в мессенджерах под видом начальников организаций

Эксперт перечислил приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона

IT-эксперт Мокеев рассказал, как сэкономить заряд смартфона
#почта
#эксперт
#мошенники
#приложения
#письма
Читайте нас в
В Волоколамске почтили память партизана-разведчика Андрея Дитятина
07 ноября 2023, 17:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Сотрудники Волоколамского кремля и городской библиотеки почтили память партизана-разведчика Андрея Дитятина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Андрей Дитятин с сентября 1941 года вел разведку в населённых пунктах, через которые проходили основные дороги и где предполагалось скопление сил и техники противника. Партизан передавал маршруты движения и места наблюдений, которые потом согласовывались со штабом 16-й армии. 

Он был казнен 3 ноября 1941 года фашистскими захватчиками за молчание. Андрея повесили и не разрешали хоронить., а в январе 1942 года, когда немцы бежали из села Ильинского, они сняли труп и бросили в огонь подожженного рядом дома.

На месте смерти героя был установлен мемориал. Сотрудники Волоколамского кремля и городской библиотеки возложили цветы к памятнику и почтили память Андрея Дитятина минутой молчания.

Стоит отметить, в этом году исполняется 105 лет со дня рождения Андрея Дитятина.

Читайте также:

В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»

В Волоколамске прошел литературно‑поэтический вечер памяти Василия Шукшина

Школьница из Волоколамска стала призером конкурса «Слово юнармейца»
#волоколамск
#подмосковье
#цветы
#память
#мемориал
#сотрудники
#великая отечественная война
Читайте нас в
Госдума приняла в I чтении законопроект о налоговых вычетах на сбережения
07 ноября 2023, 16:41

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о налоговых вычетах по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения граждан. Документ на рассмотрение в нижнюю палату парламента был внесен правительством России.
Указанные налоговые вычеты можно будет получить в сумме уплаченных пенсионных взносов и внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в совокупности не более 400 тысяч рублей в год.

Эти вычеты можно будет получить при соблюдении определенных условий. А именно: если гражданин начал получать негосударственную пенсию; договор долгосрочных сбережений заключен как минимум на 10 лет; договор на ведение ИИС также действует не менее 10 лет.

В пояснительной записке к документу отмечается также и сохранение инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ в отношении ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года.

Читайте также:

Экономист Виноградов: Вкладчикам с доходом выше 130 тыс. руб. надо уплатить налог

Вице-спикер Госдумы Бабаков призвал к «зарплатной революции» в России

Госдума в среду рассмотрит проект о повышении МРОТ в 2024 году
#договор
#ндфл
#счёт
#законопроект
#госдума
#правительство
Читайте нас в
В Волоколамске на совещании обсудили вопрос организации вывоза ТКО в зимний период
07 ноября 2023, 16:34

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

И. о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Андрей Смолкин с представителями регионального оператора на оперативном совещании обсудил вопрос организации работ по улучшению вывоза ТКО в зимний период.
Около 300 муниципальных и 600 юридических контейнерных площадок расположено в городском округе Волоколамск. На собрании обсудили соблюдение графика  уборки площадок и качество выполнения.

«Вместе разбирали случаи, где и почему мусор не был вывезен в положенное время. Выявили причины и выработали ряд решений. <…> Чтобы избежать проблем с вывозом мусора, приняли решение создать чат, в котором будут все начальники территориальных отделов, руководители регионального оператора, специалисты администрации и водители мусоровозов для круглосуточного мониторинга ситуации с вывозом мусора и оперативно решения возникающих вопросов», –поделился Андрей Смолкин.

Кроме этого, в городском округе будет проведен мониторинг проблемных контейнерных площадок. 

Читайте также: 

В Волоколамске прошел форум «Управдом»

В Волоколамске модернизируют территорию около плотины

В Волоколамске запустили предприятие по производству соевого сыра
#волоколамск
#мусор
#качество
#специалисты
#чат
#подмосковье
#благоустройство
#мониторинг
Читайте нас в
Музыкально-просветительский проект «Гиндин-фестиваль» пройдет в Москве
07 ноября 2023, 16:24

Фото: istockphoto/Maudib

С 17 ноября по 5 декабря 2023 года в Доме ученых Научного центра Российской академии наук в Черноголовке (НЦЧ РАН) пройдет VI Международный музыкально-просветительский проект «Гиндин-фестиваль».
Его организаторами выступают Дом ученых НЦЧ РАН совместно с выдающимся российским пианистом, заслуженным артистом России Александром Гиндиным и рядом научных организаций.

Проект традиционно знакомит слушателей с творчеством музыкантов - незаурядных личностей, новаторов, внесших свой вклад в развитие исполнительского искусства, а также актуальными исследованиями ученых и инновационными работками компаний, направленными на решение социально значимых задач. Идея фестиваля – объединить музыкальное искусство и фундаментальные естественные науки в двух параллельных программах: концертной и научно-популярной.

 В музыкальной программе (17, 18, 19, 25 ноября и 5 декабря 2023 года) примут участие творческие коллективы и исполнители, лауреаты и дипломанты многих международных фестивалей и конкурсов и, конечно, сам Александр Гиндин.

В рамках научно-популярной программы (21, 26, 30 ноября 2023 года) выступят ученые в области изучения космоса, лекарственных препаратов, новых материалов и так далее.

Читайте также:

Праздничный гала-концерт прошел в Волоколамске

В Москве состоится фестиваль психологического просвещения

В Дубне прошёл фестиваль национальных культур «Радуга цветов»
#ученые
#ран
#искусство
#дом
#проект
#развитие
#фестиваль
Читайте нас в
Школьница из Волоколамска стала призером конкурса «Слово юнармейца»
07 ноября 2023, 16:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Волоколамская школьница стала одной из лучших в региональном конкурсе чтецов «Слово юнармейца». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Конкурс чтецов проходил в молодёжном центре «Патриот» городского округа Серпухов. Участники читали стихов и прозы о Родине, войне и мире.

В очном этапе приняли участие юнармейцы, прошедшие отбор в онлайн формате.

Василиса Сидорова, ученица Волоколамской средней школы №2, стала бронзовым призером в возрастной категории 12-15 лет.

Стоит отметить, что в финал конкурса также вышли Дарья Прохорова и Станислав Капитанюк из Волоколамской школы №2, Самвел Атоян из школы №3 и Анастасия Исправникова из Детгородковской школы.

Читайте также:

Открытый турнир по баскетболу среди мужчин прошел в Волоколамске

Волоколамские школьники поздравили бойцов СВО с праздником

В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»
#волоколамск
#подмосковье
#серпухов
#конкурс
#школы
#патриот
#онлайн
#юнармия
#школьники
Читайте нас в
Радуцкий: Верховная рада рассматривает законопроект о легализации каннабиса
07 ноября 2023, 15:40

Фото: iStock/Gleti

Верховная рада Украины может принять закон о легализации каннабиса уже в этом месяце, об этом сообщил глава украинского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в интервью для «РБК-Украина».
«Предполагаю, что в этом месяце он уже может быть принят», - прокомментировал ситуацию Радуцкий. 

По его словам, на заседании Рады 4 ноября законопроект был полностью поддержан со всеми поправками и одобрен к принятию во втором чтении. 

При этом, как отметил Telegram-канал «Осторожно, новости», по мнению законодателей, легализация должна облегчить боль от ранений и смягчить симптомы ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройств) после боевых действий. Инициативу одобрил и президент Зеленский. По его мнению, легализация каннабиса действительно поможет людям пережить тяжелые для страны времена.

В то же время, общественное мнение перевешивает в сторону «против». УКраинцы считают необходимым проведение референдума по поводу этого законопроекта.

Читайте также: 

Политолог Мезюхо: «За легализацией марихуаны на Украине может стоять Запад»

Ковитиди назвала легализацию марихуаны для «помощи» ВСУ Киевом преступлением

Экс-депутат Рады Богомолец предрекла Украине будущее Колумбии из-за легализации каннабиса
#законопроект
#владимир зеленский
#украина
#наркотики
Читайте нас в
3,2 млн пассажиров воспользовались ЦППК за праздничные выходные
07 ноября 2023, 15:31

Фото: пресс-служба ЦППК

3,2 миллиона пассажиров в праздничные выходные ноября были перевезены ЦППК. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
В субботу,4 ноября, в День народного единства 1,2 млн пассажиров, воспользовались поездами компании. Около 2 миллионов пассажиров воспользовались услугами ЦППК в воскресенье и понедельник.

Стоит отметить, что наиболее востребованным направлением у пассажиров стало «Ярославское». Жителями и гостями региона было совершенно выше 580 тысяч поездок в данном направлении.

Кроме этого, для удобства людей было скорректировано расписание пригородных поездов: 4 и 5 ноября поезда ходили по расписанию субботы, а 6-го — по расписанию воскресенья.

Также были назначены дополнительные рейсы и увеличено количество вагонов некоторых пригородных поездов.

Читайте также:

В Коломне пройдет Всероссийский конкурс профессионального мастерства

В Подмосковье пассажирами в автобусах были оставлены свыше 1000 вещей

В Подмосковье досрочно закончили ремонт станции Гагаринская
#расписание
#поезда
#день народного единства
#цппк
#компании
#рейсы
#подмосковье
Читайте нас в
Путин 8 ноября на совещании с правительством обсудит меры по борьбе с раком
07 ноября 2023, 15:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи совещание с кабмином, в ходе которого будут обсуждаться меры по борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что на совещании будут присутствовать и выступят с докладами заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. В рамках встречи также будут рассмотрены текущие вопросы.

Ранее сообщалось, что Путин в преддверии Всемирного дня борьбы против рака отметил «истинно подвижническую» работу Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль». 

Читайте также:

Путин в преддверии дня борьбы против рака отметил работу проекта «Онкопатруль»

Доктор Еделев объяснил влияние магнитной бури на плохое самочувствие

Врач-онколог Азизова рассказала о неочевидном симптоме рака легких
#денис мантуров
#министр
#михаил мурашко
#путин
#рф
#онкология
#рак
#здоровье
Читайте нас в
Достижения.рф