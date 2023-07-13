Опрос: Россияне считают лучшими лекарствами от стресса сон и отпуск

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Аналитики «АльфаСтрахование» провели опрос и выяснили, что 62% россиян считают сон наиболее эффективном средством простив стресса, 59% назвали таковым отпуск.
В то же время 37% респондентов в качестве лекарства от стрессов предпочитают встречи с друзьями, 21% – походы в кино и по магазинам, 13% — вкусную еду.
Обратиться к специалисту при стрессовой ситуации готовы 12% граждан.
Как передаёт Газета.ру, более 48% опрошенных россиян заявили о наличии повышенного уровня стресса, а также о регулярных попытках борьбы с ним.
До этого опрос аналитиков ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что 58% россиян за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. Наиболее часто задерживаются на работе бухгалтеры и финансисты (66%), работники сфер строительства и недвижимости (62%), менеджеры по продажам (53%), сотрудники отдела маркетинга и PR (50%), IT-специалисты (50%).
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Обратиться к специалисту при стрессовой ситуации готовы 12% граждан.
До этого опрос аналитиков ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что 58% россиян за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. Наиболее часто задерживаются на работе бухгалтеры и финансисты (66%), работники сфер строительства и недвижимости (62%), менеджеры по продажам (53%), сотрудники отдела маркетинга и PR (50%), IT-специалисты (50%).
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Мелисса Тимофеева