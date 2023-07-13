Опрос: Россияне стали чаще задерживаться на работе

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Аналитики ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру» провели опрос и установили, что 58% россиян за последние полгода стали чаще задерживаться на работе.
Отмечается, что наиболее часто задерживаются на работе бухгалтеры и финансисты (66%), работники сфер строительства и недвижимости (62%), менеджеры по продажам (53%), сотрудники отдела маркетинга и PR (50%), IT-специалисты (50%).
Как передаёт RT, 89% опрошенных задерживаются на работе до трёх часов.
В исследовании приняли участие более 2 тыс. граждан.
До этого аналитики опросили более 10 тыс. работающих россиян и узнала паттерны поиска работы за последний год. Больше половины респондентов (53%) за последний год хоть раз искали работу, при этом полная занятость интересует 47% из них, а частичная — 33%. Интересно, что чаще всего частичный и удаленный формат работы искали женщины.
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Как передаёт RT, 89% опрошенных задерживаются на работе до трёх часов.
До этого аналитики опросили более 10 тыс. работающих россиян и узнала паттерны поиска работы за последний год. Больше половины респондентов (53%) за последний год хоть раз искали работу, при этом полная занятость интересует 47% из них, а частичная — 33%. Интересно, что чаще всего частичный и удаленный формат работы искали женщины.
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Мелисса Тимофеева