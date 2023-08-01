Опрос Rzeczpospolita: Более половины жителей Польши боятся бойцов группы «Вагнер»

Фото: istockphoto/Velishchuk
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что располагает сведениями о выдвижении «вагнеровцев» в район Сувалкского перешейка недалеко от белорусского Гродно. Он выражал уверенность, что бойцы «Вагнера» будут помогать нелегальным мигрантам на территорию Польши, а также сами переходить границу под видом нелегалов.
Читайте также:
Польский премьер Моравецкий: около 100 бойцов ЧВК «Вагнер» двигаются в сторону Польши
В Польше не отнеслись серьезно к словам Лукашенко об экскурсии «Вагнера» в Варшаву
В США пообещали защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»