Опрос: школьники стали чаще использовать голосовые помощники в учёбе

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Бизнес-партнёр индустрии EdTech в «Яндексе» Анастасия Митькина сообщила, что 87% поисковых запросов, связанных с детским образованием, содержат в себе названия конкретных учебных заведений. По её словам, в последнее время наблюдается развитие интернет-сайтов различных детских садов и школ, которые стремятся усилить присутствие в сети.
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