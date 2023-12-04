Опрос: Снегопад никак не повлиял на дела большинства россиян

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Аналитики «Авито Работы» провели опрос и выяснили, что снегопад не оказал никакого значимого влияния на рабочие дела 59% россиян.
При этом, 16% респондентов пожаловались на ухудшение физического состояния из-за обильного снегопада, 13% застряли в пробках, 10% опоздали на работу.
Отмечается, что в исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов.
Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло извержение вулкана Марапи, в результате чего 11 человек были найдены мёртвыми, ещё 12 числятся пропавшими без вести. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», вулкан изверг толстые столбы пепла высотой до 3 тыс. м, облака которого распространились на несколько километров, а близлежащие населённые пункты были покрыты тоннами вулканических обломков.
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«6% опрошенных пришлось отказаться от наземного транспорта, 3% — перенести встречи в онлайн-формат, 2% — перенести командировку», — приводит RT текст исследования.
Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло извержение вулкана Марапи, в результате чего 11 человек были найдены мёртвыми, ещё 12 числятся пропавшими без вести. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», вулкан изверг толстые столбы пепла высотой до 3 тыс. м, облака которого распространились на несколько километров, а близлежащие населённые пункты были покрыты тоннами вулканических обломков.
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Мелисса Тимофеева