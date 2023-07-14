Опрос: У большинства россиян есть дресс-код на работе

С этого года на Национальной технологической Олимпиаде открывактся пять новых направлений: «Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы», «Цифровое месторождение», «Цифровая гидрометеорология», «Квантовый инжиниринг» и «Инфохимия», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.



Принять участие в Олимпиаде могут подмосковные школьники с 8 по 11 класс. Бонусом для победителей олимпиады станет 100 баллов на ЕГЭ и льготы при поступлении в высшие учебные заведения.



Оставить заявку на участие в девятом сезоне Национальной технологической олимпиады можно на сайте.



Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.



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