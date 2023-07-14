Опрос: У большинства россиян есть дресс-код на работе

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Как передаёт Газета.ру, в среднем 62%россиян на покупку деловой одежды тратят чуть более одной зарплаты в год. Обновляют одежду по потребности 57% опрошенных.
До этого аналитики ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру» провели опрос и установили, что 58% россиян за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. Наиболее часто задерживаются на работе бухгалтеры и финансисты (66%), работники сфер строительства и недвижимости (62%), менеджеры по продажам (53%), сотрудники отдела маркетинга и PR (50%), IT-специалисты (50%).
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