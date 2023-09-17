Опрос ВШЭ: Четверть россиян испытывают склонность к шопоголизму

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Около 25% россиян используют шопинг как средство от тревоги и депрессии. К такому выводу пришли специалисты, проанализировав результаты опроса, проведенного Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).
Эмоционально нагруженное потребление существовало всегда, но его роль становится особенно заметной на фоне внешних кризисов, сопровождаемых стрессом, депрессией и фрустрацией. Такое потребление может породить чувство морального удовлетворения, но ведет к материальным затратам, способным породить новый стресс. Чтобы не попасть в этот порочный круг, стоит контролировать эмоциональные порывы, рекомендуют специалисты.
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Александр Бойцов