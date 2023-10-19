Опрос: Зимний отпуск россияне планируют провести в Сочи и на Байкале

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Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что наиболее популярными направлявлениями для зимнего отдыха у россиян стали Москва, Сочи и Байкал.
При этом, согласно опросу, лишь 25% россиян намерены брать отпуск зимой, из них 14% будут отдыхать дома, 5% — в поездке по России, по 3% — на даче и за границей.
Как передаёт RT, среди заграничных направлений для отпуска зимой жители нашей страны чаще всего рассматривают Турцию, Кипр и ОАЭ.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных экономически активных респондентов со всей страны.
Ранее сообщалось, что 75% россиян поддерживают создание специальной зоополиции, задачей которой будет защита домашних и бездомных животных. Так, согласно опросу, чаще всего поддерживают инициативу молодые люди до 34 лет. Если рассматривать респондентов по половому признаку, то за создание зоополиции выступает больше женщин, чем мужчин.
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Как передаёт RT, среди заграничных направлений для отпуска зимой жители нашей страны чаще всего рассматривают Турцию, Кипр и ОАЭ.
Ранее сообщалось, что 75% россиян поддерживают создание специальной зоополиции, задачей которой будет защита домашних и бездомных животных. Так, согласно опросу, чаще всего поддерживают инициативу молодые люди до 34 лет. Если рассматривать респондентов по половому признаку, то за создание зоополиции выступает больше женщин, чем мужчин.
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Мелисса Тимофеева