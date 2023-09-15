Оптимизация движения в Мытищах сократила транспортные задержки в три раза

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Благодаря алгоритмам адаптивного управления движением транспортные задержки сократились более чем в три раза. Интенсивность движения на участке новой дороги со стороны Ульянкова увеличилась в два раза – до 2,3 тыс автомобилей в сутки.
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