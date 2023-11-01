Опубликован график работы приёмной правительства Подмосковья в ноябре

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Опубликован график приема граждан в Правительстве московской области на ноябрь 2023 год.
График работы приёмной Правительства Подмосковья на ноябрь.
Также опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.
Стоит отметить, что с датами приемов можно ознакомиться на официальной сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».
Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
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Также опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.
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Мира Полтева