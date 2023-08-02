Опубликован график работы приёмной правительства Подмосковья

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Также опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.
Стал известен график приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области в августе.
Опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на август 2023 года.
Также, известны графики личного приема граждан в общественных приёмных исполнительных органов Московской области в июне 2023 года.
С датами приемов можно ознакомиться на официальной сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».
Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
Читайте также:
Жители Подмосковья могут записаться на дистанционное консультирование сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в МФЦ.
В Подмосковье продолжается прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании.
Роскомнадзор проверит технику Apple на безопасность.
Также, известны графики личного приема граждан в общественных приёмных исполнительных органов Московской области в июне 2023 года.
С датами приемов можно ознакомиться на официальной сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».
Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
Читайте также:
Жители Подмосковья могут записаться на дистанционное консультирование сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в МФЦ.
В Подмосковье продолжается прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании.
Роскомнадзор проверит технику Apple на безопасность.
Алиса Сергиенко