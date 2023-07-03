Опубликован график работы приёмной правительства Подмосковья на июль

Фото: istockphoto / macky_ch
Также опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.
Стал известен график июньского приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области.
Опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на июнь 2023 года.
Также, известны графики личного приема граждан в общественных приёмных исполнительных органов Московской области в июне 2023 года. С датами приемов можно ознакомиться на официальной сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».
Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
В Подмосковье определят лучшую практику деятельности органов местного самоуправления.
Воробьёв: подготовка ЖКХ в Подмосковье к зиме выполнена уже более чем на 40%.
Воробьёв: шесть подмосковных школ и детсад запаздывают с капремонтом.
Опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на июнь 2023 года.
Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
Читайте также:
В Подмосковье определят лучшую практику деятельности органов местного самоуправления.
Воробьёв: подготовка ЖКХ в Подмосковье к зиме выполнена уже более чем на 40%.
Воробьёв: шесть подмосковных школ и детсад запаздывают с капремонтом.
Алиса Сергиенко