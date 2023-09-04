Опубликован сентябрьский график приёма граждан в правительстве Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Стал известен график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на сентябрь. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что органы власти должны внимательно прислушиваться к обращениям жителей.
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Лора Луганская