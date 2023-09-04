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Опубликован сентябрьский график приёма граждан в правительстве Подмосковья

04 сентября 2023, 11:13
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Стал известен график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на сентябрь. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.




Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что органы власти должны внимательно прислушиваться к обращениям жителей.

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#московская область
#подмосковье
#правительство
#андрей воробьёв
#губернатор
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В Великобритании родилась свиноносая змея с двумя головами
04 сентября 2023, 11:22

Фото: istockphoto/Kalina Ravutsova

Свиноносая змея с двумя головами появилась на свет в зоомагазине Exeter Exotics в Великобритании.
UPI пишет, что змеёныш вылупился из яйца самостоятельно, без посторонней помощи. Двухголовой рептилии уже 5 недель. Она прекрасно се6я чувствует и уже пробует еду. Одна из её голов с аппетитом ест сардины. Вторая тоже интересуется пищей, но у неё более узкое горло, которое позволяет глотать только мелкие кусочки.
 
«Когда правая голова ест, левая делает жевательные движения. Это выглядит странно», — сказал работник магазина.
Свиноносая носатая змея считается неядовитой змеёй из семейства ужеобразных. Она обитает на юго-западе Канады, на западе США и на северо-западе Мексики.
 
Вид характеризуется длиной от 60 до 80 см, массивным туловищем и сравнительно маленькой головой с клювовидным щитком на конце морды. Змея активна днём и питается лягушками, саламандрами, ящерицами, мелкими змеями, птицами и крупными насекомыми. Самки яйцекладущие откладывают от 4 до 23 яиц.

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#животные
#змея
#природа
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Многодетной семье из Котельников помогли собрать детей в школу
04 сентября 2023, 11:08

Фото: Котельники сегодня

Депутаты Мособлдумы Владимир Жук и городского Совета Котельников, а также руководитель фракции «Единая Россия» Римма Ибрагимова купили для школьников канцтовары. Об этом сообщили в администрации городского округа.
Семья из Котельников, где воспитывают пятеро детей, узнала об акции единороссов «Собери ребёнка в школу» из соцсетей. Мать семейства обратилась в местное отделение партии в Котельниках с просьбой помочь подготовить детей к учебному году.
«В семьи, где пятеро детей, трое школьники. Вместе с Владимиром Петровичем Жуком мы приобрели рюкзаки, канцелярские принадлежности и вручили им ребятам в День знаний», – сказала Ибрагимова.
Парламентарии пожелали детям лёгких ранних подъёмов и отличной учёбы.
«Все мы знаем, что подготовку к школе – дело хлопотное и затратное. Но благодаря акции мы такой поддержкой протягиваем руку помощи тем, кому тяжелее всего», – отметил Жук.
Проведение акции «Собери ребёнка в школу» детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, а также детей-инвалидов обеспечивают рюкзаками со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

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#котельники
#дети
#школа
#социальная поддержка
#единая россия
#подмосковье
#московская область
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Названо число поступивших в вузы по квоте для участников СВО
Чернышенко: В вузы зачислили почти девять тысяч участников СВО и их детей
04 сентября 2023, 11:08

Фото: iStock/SeventyFour

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что около 8,5 тыс. человек зачислены в российские вузы по квоте для участников СВО и их детей.
По его словам, зачисление в рамках квоты производилось по поручению президента России Владимира Путина.  

Также сообщается, что некоторые учебные заведения принимают абитуриентов сверх квоты, предполагаемой изначально. Образовательные учреждения зачисляют студентов за счет собственных средств, отметил Чернышев.  

Он также добавил, что около 8,5 тысяч участников спецоперации и их детей поступили в образовательные учреждения в рамках выделенных государством квот. 

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#сво
#россия
#студенты
#университет
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Красногорцы-труженики прошли торжественным маршем по исторической улице города
04 сентября 2023, 11:06

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Шествие коллективов городского округа Красногорск приурочено к 91-летнему Дню рождения городского округа, в нём приняли участие порядка 10 тысяч человек.
В рядах красногорцев-тружеников были: представители сферы образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального блока, строительных, градообразующих, ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, учителя, воспитатели, врачи, строители, коллективы отраслей культуры и многие другие красногорцы, работающие на территории муниципалитета, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Чувство гордости переполняет! Шествие трудовых коллективов — это сила, мощь, надёжная опора округа. Желаю всем добра и благополучия! С Днем Красногорска!», — поздравил жителей глава муниципалитета Дмитрий Волков.

Дмитрий Волков также отметил, что в Красногорске стало удобно, комфортно и безопасно жить. При поддержке губернатора Подмосковья в муниципалитете строятся и открываются новые образовательные учреждения, улучшается транспортная инфраструктура округа, специалисты благоустраивают территории по губернаторской программе и многое другое.  

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#чп
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#строители
#дмитрий волков
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Космический корабль Crew Dragon c россиянином Федяевым вернулся на Землю
04 сентября 2023, 10:56

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Американский космический корабль Crew Dragon, в экипаж которого входит космонавт РФ Андрей Федяев, вернулся на Землю с МКС. Об этом сообщили в Роскосмосе.
Отмечается, что корабль приводнился у берегов Флориды в 07:17 по московскому времени. Федяев вместе с астронавтами НАСА и ОАЭ работали на Международной космической станции с марта этого года.

Напомним, американский многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX 2 марта отправился к Международной космической станции. На борту корабля находились астронавты из США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и космонавт Андрей Федяев из России.

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#сша
#луна
#мкс
#корабль
#фото
#космонавт
#компании
#станции
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Суд в Москве оштрафовал владельца Tinder на 10 млн рублей
Владельца Tinder оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян
04 сентября 2023, 10:53

Фото: iStock/seb_ra

Решением суда, компании Match Group, управляющей сервисом Tinder, назначено выплатить штраф в размере 10 млн рублей. Нарушением стало повторное невыполнение требования о локализации данных граждан РФ в России. Сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что санкция статьи за указанное правонарушение предусматривает максимальный штраф в размере 18 млн рублей.  

В суде пояснили, что компания не выполняет требование российского законодательства, за что прежде, на владельца уже был составлен административный протокол. За повторное невыполнение требований о локализации данных российских граждан, сервис обязан выплатить штраф в размере 10 млн рублей.   

Прежде сообщалось, что суд оштрафовал Мегафон на миллион рублей за демонстрацию ЛГБТ-сцен в кино. 

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#суд
#штраф
#сервис
#ограничения
#лгбт
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В Москве пройдут международные выставки «ВэйстТэк» и «ЭкваТэк–2023»
04 сентября 2023, 10:43

Фото: iStock/Angelina Cecchetto

В этом году 12–14 сентября в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» состоится международная выставка и форум по управлению отходами, природоохранным технологиям, экологии и возобновляемой энергетике «ВэйстТэк» и международная выставка и форум технологий и оборудования для коммунальной и промышленной водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод «ЭкваТэк–2023».
«ВэйстТэк» — это международная выставка, на которой встречаются промышленные компании, поставщики технологий и оборудования. Производители и дистрибьюторы демонстрируют решения и предлагают лучшие условия коммунальным и промышленным предприятиям. В этом году «ВэйстТэк» состоится в пятнадцатый раз.

Отмечается, что «ВэйстТэк» проходит параллельно с выставкой технологий и оборудования для водной отрасли «ЭкваТэк–2023». Она рассчитана на специалистов водопроводно-канализационного и жилищно-коммунального хозяйств, сотрудников, которые задействованы в обеспечении качественной водой для коммунальных и промышленных нужд и экологическом контроле. Примечательно, что тематика «ЭкваТэк–2023» тесно связана с тематикой «ВэйстТэк».

Выставки будут проходить в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» с 12–14  сентября с 10:00 – 18:00 часов. С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах «ВэйстТэк» (waste-tech.ru) и «ЭкваТэк–2023» (ecwatech.ru)

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#производители
#крокус экспо
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В личной жизни наступят перемены, а доброжелательность будет поощряться: гороскоп с ​4 по 10 сентября
04 сентября 2023, 10:35

Фото: IStock/Primorac91

На этой неделе Венера перестала быть ретроградной, поэтому важно прислушиваться к своим чувствам и быть готовым к переоценке ситуации в личной жизни. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
С 4 по 10 сентября следует выполнять обещания в деловой сфере и проявлять надёжность. В это время ваша доброжелательность и хорошее настроение будет поощряться. 

А в вопросах здоровья важен комфорт и полноценный отдых, сон.
  
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
 
Овну на этой неделе поможет дипломатия. Он найдёт выгодные для себя решения и сумеет со всеми договорится.
 
Тельцу захочется отдохнуть. В это время будут благоприятны прогулки на природе, прослушивание приятной музыки или звуков моря, пения птиц.
 
Близнецам важно заручиться помощью и поддержкой. Не рекомендуется все дела решать самостоятельно. 
 
Рак сможет разобраться в своих чувствах. Часто он будет в радостном настроении. 
 
Льву надо следить за своим здоровьем и беречь себя от переутомления. Важные решения лучше отложить.
 
Деве нужно обращать внимание на мнение собеседника, прежде чем высказываться. Так она сможет избежать неловких ситуаций. 
 
Весы почувствуют прилив сил. Они будут активны и трудолюбивы, а также найдут новые решения для воплощения своих желаний.
 
Скорпион окружит себя друзьями и единомышленниками. Это поможет хорошо провести время вместе. 
 
Стрельца ждёт взлёт популярности и новые перспективы. К нему будут часто прислушиваться.
 
Козерог заведёт новые полезные знакомства. Астролог рекомендует этому знаку показать свои лучшие качества и быть очаровательным.

Водолея ждёт успех в профессии. Ему не стоит торопится, важно проявить трудолюбие и серьёзность.  
 
Рыбам надо быть осторожными, но в то же время решительными. Рекомендуется прислушиваться к своей интуиции. 

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#гороскоп
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«Лидеры России» предложили идеи по применению искусственного интеллекта в работе с обращениями жителей
04 сентября 2023, 10:20

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Информационный центр Московской области создан в начале 2023-го. Сотрудники Инфоцентра создают новости, загружают их в уникальную подмосковную систему «Терминал» и распространяют по редакциям. Эту работу можно усовершенствовать при помощи искусственного интеллекта.
Командам «Лидеров России» было дано интересное задание от губернатора Московской области Андрея Воробьева: как использовать искусственный интеллект для эффективной коммуникации с жителями, бизнесом и НКО, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.


В проекте принимает участие 191 человек, которые поделены на 20 команд. Представить свои идеи по выполнению кекса от генератора Подмосковья приехала одна из команд. Команда рассказала о своих идеях по внедрению ИИ заместителю председателя правительства Подмосковья Вячеславу Духину в Информационном центре Московской области, где в настоящее время работают над внедрением ИИ.
«Инфоцентр — это такая точка инноваций, мы запустили её в текущем году. Здесь представлены решения по работе с информацией, в том числе содержащие в себе элементы искусственного интеллекта. Над этим мы активно сейчас работаем. Мы предложили вам поработать над задачей, которая для нас в Московской области одна из приоритетных — коммуникация с людьми. У нас налажена целая система, но всегда есть к чему стремиться, тем более в век динамично развивающихся технологий. Каждый человек должен быть услышан, каждому из них мы должны ответить на то, что его беспокоит, дать решение», — поделился с участниками проекта Вячеслав Духин.
Команда «Лидеров России» рассказала, что в рамках подготовки к отчёту по заданному рейсу, они занимались аналитикой опыта внедрения ИИ в 20 регионах России и 10 странах и проводили самостоятельный опрос жителей.

Команда предлагает: создать автоматизированную информационную систему, которая будет представлять собой комплекс из более 25 сервисов по обработке обращений. В частности, предлагается внедрить коробочную языковую модель, а также модели классификации текстов и кластеризации признаков. По их мнению, применяемый здесь искусственный интеллект сможет снизить трудозатраты почти в 3-5 раз и сократить время обработки обращений на 30%.


В команду, которая предложила внедрить автоматизированную систему, входят представители Сбербанка, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Института точной механики и вычислительной техники, научно-исследовательского предприятия, Школы «Тропарёво», большинство из участников связаны с ИТ-технологиями в реальной жизни. 

Все идеи, предложенные в рамках проекта, будут переданы на рассмотрение главе региона Андрею Воробьёву. Лучшие предложения будут практически применены в Информационном центре.

Федеральный конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится с 2017 года по поручению президента. За всё время на участие в конкурсе было подано более 1 млн заявок из 150 стран. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. 

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