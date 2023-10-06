Опубликованы пугающие предсказания Ванги на 2024 год

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Известная болгарская прорицательница Ванга в своих предсказаниях называла 2024 год сложным. В Болгарии обнародовали ранее неизвестные пророчества, одно из которых гласит что планету может захватить «могучий трехглавый дракон» в лице России, Индии и Китая. Информацию сообщает болгарская газета «Стандарт».
По словам провидицы, в следующем году в истории человечества произойдет самое важное событие. Кроме того, в 2024 ожидаются стихийные бедствия, которые могут привести к огромному количеству жертв.
Помимо этого, в предсказании на следующий год обозначены какие-то «красные деньги» с цифрами 100 и 5, но раскрыть смысл этих слов пока не удалось.
Ванга ранее предсказывала смерть Иосифу Сталину, террористическую атаку на башни-близнецы в США, затопление подлодки «Курск». И даже пандемию ковида.
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Помимо этого, в предсказании на следующий год обозначены какие-то «красные деньги» с цифрами 100 и 5, но раскрыть смысл этих слов пока не удалось.
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Алина Юрчак