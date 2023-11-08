Оренбургского министра Пахомова возмутило предложение повысить зарплату учителям

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Повышение зарплат учителям приведёт к тому, что в сферу будут приходить люди, руководствующиеся корыстными мотивами, а не желанием учить детей. Об этом заявил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов в ходе встречи, посвящённой проблемам образовательной сферы региона.
На заседании учитель географии Нурлан Мунжасаров пожаловался, что за последние четыре его из его коллектива в Москву уехали пятеро учителей. Это, по мнению педагога, говорит о падении престижа профессии из-за низких зарплат в регионах.
Также он отметил, что в Оренбурге учитель, имея надбавки и работая на две ставки, может рассчитывать максимум на 38 тысяч рублей в месяц. В то время как в Москве заработная плата учителей превышает 100 тысяч рублей.
На это Пахомов ответил тем, что через повышение зарплаты повысить качество образования не получится. При улучшении финансового положения учителей, в сферу начнут приходить не из благих намерений, а исключительно из корыстных целей. Он добавил, что нельзя решать сложные вопросы простым путём.
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Также он отметил, что в Оренбурге учитель, имея надбавки и работая на две ставки, может рассчитывать максимум на 38 тысяч рублей в месяц. В то время как в Москве заработная плата учителей превышает 100 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова