Органам власти Подмосковья разрешили эвакуировать неправильно припаркованные автомобили

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Госдума приняла в третьем чтении законодательную инициативу Мособлдумы о наделении органов власти Подмосковья полномочием эвакуировать неправильно припаркованные машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«От жителей региона поступает большое количество жалоб на неправильную парковку. Автомобилей в Подмосковье много, а выписывать штрафы могут только инспекторы ГИБДД. Однако их число ограничено. Считаем, что решение о передаче полномочий позволит снизить нагрузку на инспекторов ГИБДД и оперативнее реагировать на нарушения», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он напомнил, что сейчас такая практика успешно реализуется в Москве и Санкт-Петербурге. При этом Подмосковье занимает среди регионов страны второе место по численности населения и величине автопарка.
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Лора Луганская